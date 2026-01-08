Manifestație pro-Venezuela în Piața Universității. A participat și fiica Elenei Lasconi: „Trump, nu uita că planeta nu te vrea”

Participanții au afișat pancarte cu mesaje critice la adresa președintelui SUA, Donald Trump, și a politicii externe americane, precum „Trump, jos labele de pe Venezuela!”, „Fără război pentru petrol!” sau „Trump, nu uita că planeta nu te vrea!”.

Printre participanți s-a aflat și Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi. Oana Lasconi s-a înscris recent în Partidul Socialist Român, formațiune care se revendică drept continuator al Partidului Comunist Român.

„Ieșim în stradă pentru a spune clar că nu acceptăm războiul, intervenționismul și politica forței ca instrumente de «diplomație». Venezuela nu este un caz izolat, ci parte a unui tipar bine cunoscut: sancțiuni, presiuni externe, destabilizare și amenințări militare, toate justificate printr-un limbaj ipocrit despre «democrație» și «drepturile omului»”, au transmis organizatorii protestului.

Partidul Socialist Român a precizat că protestul „nu reprezintă o susținere pentru un lider sau un guvern anume”, ci „o poziție de principiu în apărarea dreptului popoarelor la autodeterminare”.

Protestul a avut loc în contextul operațiunii desfășurate de Statele Unite ale Americii în Venezuela, în urma căreia liderul de la Caracas, Nicolás Maduro, a fost capturat de forțele americane.