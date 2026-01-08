Prima pagină » Social » Manifestație pro-Venezuela în Piața Universității. A participat și fiica Elenei Lasconi: „Trump, nu uita că planeta nu te vrea”

Manifestație pro-Venezuela în Piața Universității. A participat și fiica Elenei Lasconi: „Trump, nu uita că planeta nu te vrea”

Aproximativ 20 de persoane au participat, joi după-amiază, la o manifestație de susținere a Venezuelei, organizată de Partidul Socialist Român în Piața Universității.
Manifestație pro-Venezuela în Piața Universității. A participat și fiica Elenei Lasconi: „Trump, nu uita că planeta nu te vrea”
Galerie Foto 9
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
08 ian. 2026, 20:06, Social

Participanții au afișat pancarte cu mesaje critice la adresa președintelui SUA, Donald Trump, și a politicii externe americane, precum „Trump, jos labele de pe Venezuela!”, „Fără război pentru petrol!” sau „Trump, nu uita că planeta nu te vrea!”.

Vezi galeria foto
9 poze

Printre participanți s-a aflat și Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi. Oana Lasconi s-a înscris recent în Partidul Socialist Român, formațiune care se revendică drept continuator al Partidului Comunist Român.

„Ieșim în stradă pentru a spune clar că nu acceptăm războiul, intervenționismul și politica forței ca instrumente de «diplomație». Venezuela nu este un caz izolat, ci parte a unui tipar bine cunoscut: sancțiuni, presiuni externe, destabilizare și amenințări militare, toate justificate printr-un limbaj ipocrit despre «democrație» și «drepturile omului»”, au transmis organizatorii protestului.

Partidul Socialist Român a precizat că protestul „nu reprezintă o susținere pentru un lider sau un guvern anume”, ci „o poziție de principiu în apărarea dreptului popoarelor la autodeterminare”.

Protestul a avut loc în contextul operațiunii desfășurate de Statele Unite ale Americii în Venezuela, în urma căreia liderul de la Caracas, Nicolás Maduro, a fost capturat de forțele americane.

Recomandarea video

Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar
G4Media
În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren! Imagini inedite cu Yontama
Gandul
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
Libertatea
Singura zodie protejată de rune la început de 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Victorie, succes și energie solară”
CSID
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor