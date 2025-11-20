Criză masivă în industria modei: România va fi cea mai afectată dintre țările din estul Europei, potrivit presei italiene

Și această tendință nu cruță Europa. Sectorul modei și textilelor, impulsionat de Italia, Franța, Spania, Germania, Portugalia și România, are aproximativ 1,7 milioane de angajați, dar se confruntă cu presiuni duble: scăderea cererii și transformarea tehnologică. În același timp, concurența din partea produselor low-cost din Asia și creșterea platformelor Shein și Temu continuă să exercite o presiune puternică asupra prețurilor și marjelor, împingând brandurile europene către planuri de restructurare și reduceri de locuri de muncă, scrie Pambiaconews.

Conform Euratex, cifrele sunt alarmante, deoarece în ultimele 18 luni industria textilă și de îmbrăcăminte a pierdut aproape 100.000 de locuri de muncă, echivalentul a 10% din forța de muncă europeană. În acest sens, raportul Just Fashion Transition 2025 realizat de The European House – Ambrosetti prezintă o imagine departe de a fi pozitivă.

România riscă să piardă cei mai mulți lucrători

Deși productivitatea modei europene a crescut cu 50% în ultimii cinci ani, se așteaptă o reducere de aproximativ 293.000 de locuri de muncă până în 2030, cu o scădere de 18% a ocupării forței de muncă. 63% din aceste pierderi preconizate vor viza segmentul de îmbrăcăminte, iar țările cele mai afectate vor fi cele din Europa de Est, în special România, care ar putea risca să piardă peste 61.000 de lucrători până în 2030 (-46,2% față de 2023).

Italia nu este scutită de aceste dinamici. Conform datelor de la Confindustria Moda, în 2024, peste 25% dintre companiile locale de modă și îmbrăcăminte au recurs la plase de siguranță socială, iar în districtul de produse din piele din Florența, cererea de concedieri a crescut vertiginos cu 194%. Situația nu s-a îmbunătățit în 2025, concedierile și măsurile de concediere afectând atât întreprinderile artizanale mici și mijlocii, cât și brandurile mai consacrate.

Benetton a activat contracte de solidaritate pentru aproximativ 900 de angajați în Italia

Ca parte a planului său de restructurare, Benetton a activat contracte de solidaritate pentru aproximativ 900 de angajați în Italia, dar între timp, potrivit Milano Finanza, a început să concedieze 96 de angajați în Sicilia la începutul anului 2025 (pe lângă cele 160 de reduceri de locuri de muncă deja implementate în Spania). Istorica companie textilă Canepa, cu sediul în Como, o companie emblematică a mătăsii din Italia, a intrat în lichidare, 153 de locuri de muncă fiind puse în pericol.

Printre alte exemple recente de profil înalt, în industria încălțămintei, Moreschi și-a închis fabrica de producție din Vigevano, ceea ce a dus la 59 de concedieri, în timp ce fabrica de încălțăminte Sud Salento, care aprovizionează exclusiv grupul Kering și produce pantofi Gucci, a concediat 120 de lucrători după luni de concedieri. În mod similar, în septembrie anul trecut, Bally a ajuns la un acord cu sindicatul OCST pentru a reduce încă 30 de locuri de muncă la fabrica sa din Ticino, adăugându-se la cele 64 deja reduse până în noiembrie 2024.

Ingrijorări pentru furnizorii specializați ai mărcilor de modă

În Italia, însă, cea mai mare îngrijorare rămâne pentru IMM-uri și furnizorii specializați ai mărcilor de modă. De la districtul textil Como la cel toscan, până la sectorul încălțămintei din regiunea Marche, sindicatele regionale și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la situația locală, solicitând măsuri sustenabile pentru lucrători. În Veneto, de exemplu, în 2019, înainte de Covid, sistemul regional de modă angaja aproximativ 80.000 de lucrători, în timp ce în 2024, numărul va fi puțin peste 19.000.

În Austria, Swarovski a anunțat recent că va reduce 400 de locuri de muncă de la sediul său din Wattens până în 2026, prin concedieri, demisii voluntare și pensionări. În Regatul Unit, Burberry a anunțat reduceri de până la 1.700 de locuri de muncă la nivel global (aproximativ 20% din forța sa de muncă), în timp ce Alexander McQueen, deținut de Kering, și-a redus forța de muncă din Londra cu 20%. În Germania, Puma a anunțat 1.400 de concedieri între 2024 și 2025, inclusiv 900 numai în 2025, din cauza scăderii vânzărilor și a compresiei marjelor.

Criza a afectat și districtele de producție din Portugalia și Europa de Est, unde mai multe companii textile nu s-au redeschis după vara anului 2025. Asociația ATP Portugalia denunță o situație de urgență, solicitând măsuri de sprijin imediate pentru a preveni închiderea definitivă a multor IMM-uri.

„Moda europeană este în tranziție, dar fără un plan industrial comun, riscăm să pierdem generații întregi de competențe”, a declarat Mario Jorge Machado, președintele Euratex. Provocarea în următorii ani va fi găsirea unui echilibru între inovație și ocuparea forței de muncă, asigurându-ne că tranziția modei către un model mai digital și mai sustenabil nu șterge moștenirea sa productivă și culturală.