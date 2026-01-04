Bilanțul aderării la UE: cât a contribuit și cât a primit România

România a primit de la Uniunea Europeană fonduri mai mari decât sumele pe care le-a contribuit la bugetul comunitar, potrivit europarlamentarului liberal Dan Motreanu. De la aderare și până în prezent, România ar fi primit aproximativ 106 miliarde de euro, în timp ce contribuția totală s-ar fi ridicat la 35 de miliarde de euro, diferența fiind de 71 de miliarde de euro.

Investiții cu bani europeni

Banii au fost direcționați către proiecte esențiale pentru îmbunătățirea nivelului de trai, de la infrastructură rutieră și feroviară, până la educație, sănătate și utilități publice. Autostrăzi, drumuri, școli, grădinițe, spitale, rețele de apă și canalizare sau extinderi ale rețelelor de gaze au fost realizate cu sprijin financiar european, alături de programe dedicate IMM-urilor și agriculturii.

„Apartenența la Uniunea Europeană le permite românilor să ducă o viață mai bună. Fondurile europene se văd în comunități, în investiții concrete și în oportunități reale de dezvoltare”, a scris eurparlamentarul pe pagina sa de socializare.

Proiecte pentru patrimoniu

O parte din fondurile europene a fost folosită și pentru protejarea patrimoniului cultural. Proiectele susținute din bani europeni au permis restaurarea unor biserici și mănăstiri istorice, salvarea de la degradare a cetăților, castelelor și conacelor, precum și promovarea meșteșugurilor și tradițiilor locale.

„Această susținere arată respectul Uniunii Europene față de valorile care ne definesc ca popor: credința, cultura și rădăcinile noastre”, a transmis Dan Motreanu.

Fonduri pentru România, 2028–2034

Propunerea Comisiei Europene privind bugetul UE pentru perioada 2028–2034 prevede 60,2 miliarde de euro pentru România. Din această sumă, 54,6 miliarde de euro reprezintă componenta generală destinată finanțării proiectelor de dezvoltare economică și regională.

Un miliard de euro este prevăzut pentru domenii precum migrația, securitatea și afacerile interne, fonduri care pot fi utilizate pentru gestionarea fluxurilor migratorii, întărirea securității și cooperarea în domeniul justiției.

Alte 4,6 miliarde de euro sunt alocate Fondului Social și Fondului pentru Climă, mecanisme europene prin care sunt susținute măsuri sociale, ocuparea forței de muncă și tranziția către politici de mediu mai sustenabile.

La finalul lunii decembrie, Comisia Europeană a virat României peste 586 de milioane de euro, bani solicitați prin Programul Transport 2021–2027, din fonduri de coeziune și dezvoltare regională.