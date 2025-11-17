Prima pagină » Știri externe » Donald Trump deschide calea dialogului cu președintele Venezuelei

Donald Trump deschide calea dialogului cu președintele Venezuelei

Donald Trump a declarat luni că va discuta „la un moment dat” cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, deoarece desfășurarea militară americană în largul coastei Venezuelei amplifica tensiunile în regiune. „La un moment dat, voi vorbi cu el ”, a declarat președintele american reporterilor din Biroul Oval, adăugând că Nicolas Maduro „nu a fost bun pentru Statele Unite”.
Foto: Mediafax/hepta
Laurențiu Marinov
18 nov. 2025, 00:08, Știri externe

Când a fost întrebat dacă exclude trimiterea de trupe americane în Venezuela, Donald Trump a răspuns: „Nu, nu exclud asta, nu exclud nimic”. „Trebuie doar să ne ocupăm de Venezuela”, a adăugat el, denunțând faptul că „au aruncat sute de mii de oameni din închisori în țara noastră”, potrivit Le Figaro.

Posibile discuții cu Nicolas Maduro

Președintele american menționase deja duminică posibile „discuții” cu Nicolas Maduro. Statele Unite au desfășurat o forță militară în Caraibe, oficial pentru a desfășura o campanie militară împotriva traficului de droguri cu destinația Statelor Unite.