Casa Albă respinge apelul președintelui Venezuelei la discuții: Conține „o mulțime de minciuni”

Casa Albă a respins luni cererea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de a purta discuții cu omologul său Donald Trump pentru a dezescalada tensiunile dintre cele două părți.

Respingerea propunerii a avut loc în contextul în care doi lideri ai opoziției venezuelene au susținut o consolidare a forțelor navale americane în apropierea țării sud-americane, numind-o esențială pentru restaurarea democrației.

Trump a trimis opt nave de război și un submarin în sudul Caraibelor, într-o operațiune antidrog despre care Venezuela se teme că ar putea fi preambulul unei invazii. Forțele americane au distrus cel puțin trei nave suspectate de trafic de droguri din Venezuela în ultimele săptămâni, ucigând peste 12 persoane.

Duminică, guvernul venezuelean a publicat o scrisoare pe care Maduro, liderul de stânga, i-o trimisese lui Trump.

În scrisoare, Maduro – a cărui realegere din iulie 2024 a fost respinsă ca fiind frauduloasă de opoziția Venezuelei și de o mare parte a comunității internaționale – a respins ca fiind „absolut false” acuzațiile americane conform cărora ar conduce un cartel de droguri și l-a îndemnat pe Trump să „mențină pacea”.

Reacționând luni, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că scrisoarea lui Maduro conținea „o mulțime de minciuni”.

Ea a adăugat că poziția administrației Trump față de Venezuela „nu s-a schimbat” și că aceasta consideră regimul „ilegitim”.

Desfășurarea SUA în Caraibe este cea mai mare din ultimii ani.