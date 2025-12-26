Peskov avertizează Asia-Pacific: Creșterea cheltuielilor militare riscă să escaladeze tensiunile

Declarațiile vin într-un context tensionat, după ce Japonia a decis să suplimenteze semnificativ fondurile alocate capacităților de apărare în bugetul pentru anul 2026. Măsura a generat reacții imediate nu doar din partea Rusiei, ci și a Chinei, care a criticat public decizia Tokyo-ului.

„Orice creștere a cheltuielilor militare trebuie realizată cu mare, mare atenție, astfel încât să nu ducă la escaladarea tensiunilor”, a avertizat Dmitri Peskov, subliniind că regiunea Asia-Pacific este deja una sensibilă din punct de vedere geopolitic.

Anterior, cabinetul condus de prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a aprobat majorarea fondurilor destinate apărării, în cadrul bugetului pentru 2026. Decizia face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a capacităților militare ale Japoniei, pe fondul insecurității regionale și al amenințărilor percepute în vecinătate.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Ministerul de Externe al Chinei a criticat planurile Japoniei, susținând că acestea alimentează temeri legate de remilitarizare și pot destabiliza echilibrul regional. Moscova a exprimat, la rândul său, îngrijorări privind impactul pe termen lung al acestor decizii.

În paralel, relațiile ruso-japoneze continuă să se deterioreze. Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Andrey Rudenko, i-a transmis parlamentarului japonez Muneo Suzuki că legăturile dintre cele două țări se află pe o pantă descendentă, pe fondul divergențelor politice și de securitate tot mai accentuate.

Contextul regional este marcat de creșteri ale bugetelor militare în mai multe state din Asia-Pacific, pe fondul rivalităților strategice și al alianțelor în schimbare. În acest climat, avertismentul Moscovei se adaugă unei serii de poziții critice față de politicile de reînarmare promovate de unele guverne din zonă.