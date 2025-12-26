Prima pagină » Știri externe » Peskov avertizează Asia-Pacific: Creșterea cheltuielilor militare riscă să escaladeze tensiunile

Peskov avertizează Asia-Pacific: Creșterea cheltuielilor militare riscă să escaladeze tensiunile

Rusia a transmis un nou avertisment statelor din regiunea Asia-Pacific, pe fondul deciziilor recente privind majorarea bugetelor militare. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat vineri că orice creștere a cheltuielilor pentru apărare ar trebui făcută „cu mare atenție”, pentru a evita destabilizarea regiunii.
Peskov avertizează Asia-Pacific: Creșterea cheltuielilor militare riscă să escaladeze tensiunile
Mădălina Dinu
26 dec. 2025, 14:56, Știri externe

Declarațiile vin într-un context tensionat, după ce Japonia a decis să suplimenteze semnificativ fondurile alocate capacităților de apărare în bugetul pentru anul 2026. Măsura a generat reacții imediate nu doar din partea Rusiei, ci și a Chinei, care a criticat public decizia Tokyo-ului.

Orice creștere a cheltuielilor militare trebuie realizată cu mare, mare atenție, astfel încât să nu ducă la escaladarea tensiunilor”, a avertizat Dmitri Peskov, subliniind că regiunea Asia-Pacific este deja una sensibilă din punct de vedere geopolitic.

Anterior, cabinetul condus de prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a aprobat majorarea fondurilor destinate apărării, în cadrul bugetului pentru 2026. Decizia face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a capacităților militare ale Japoniei, pe fondul insecurității regionale și al amenințărilor percepute în vecinătate.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Ministerul de Externe al Chinei a criticat planurile Japoniei, susținând că acestea alimentează temeri legate de remilitarizare și pot destabiliza echilibrul regional. Moscova a exprimat, la rândul său, îngrijorări privind impactul pe termen lung al acestor decizii.

În paralel, relațiile ruso-japoneze continuă să se deterioreze. Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Andrey Rudenko, i-a transmis parlamentarului japonez Muneo Suzuki că legăturile dintre cele două țări se află pe o pantă descendentă, pe fondul divergențelor politice și de securitate tot mai accentuate.

Contextul regional este marcat de creșteri ale bugetelor militare în mai multe state din Asia-Pacific, pe fondul rivalităților strategice și al alianțelor în schimbare. În acest climat, avertismentul Moscovei se adaugă unei serii de poziții critice față de politicile de reînarmare promovate de unele guverne din zonă.

 

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre familie și despre rădăcini
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
5 zodii care intră într-o perioadă tensionată după Anul Nou. Ce provocări le aşteaptă, conform astrelor
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor