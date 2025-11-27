Bilanțul incendiului din Hong Kong: numărul morților a ajuns la 83

Salvatorii cu lanterne în mână mergeau de la un apartament la altul la turnurile carbonizate, în timp ce un fum gros ieșea din unele ferestre ale complexului Wang Fuk Court, un grup dens de clădiri care adăpostesc mii de oameni în districtul Tai Po, o suburbie nordică a Hong Kong-ului, potrivit AP.

Oficialii au declarat că pompierii încă lucrează la câteva apartamente și încearcă să intre în toate cele șapte turnuri pentru a se asigura că nu există alte victime.

Operațiunea de stingere a incendiilor este aproape finalizată

„Operațiunea noastră de stingere a incendiilor este aproape finalizată”, a declarat Derek Armstrong Chan, director adjunct al Serviciului de Pompieri. Pompierii lucrau din greu „pentru a preveni aprinderea resturilor și a jarului. Urmează operațiunea de căutare și salvare”, a adăugat el.

Nu era clar câte persoane erau dispărute sau prinse sub dărâmături. Liderul din Hong Kong, John Lee, a declarat că joi dimineață s-a pierdut contactul cu 279 de persoane. Autoritățile nu au oferit actualizări despre persoanele dispărute sau câte se mai aflau în clădirile devastate joi, în timpul unei conferințe de presă.

Incendiul ar fi pornit de la schelele din bambus

Autoritățile cred că incendiul a pornit de la schele de bambus și plasele de construcții și apoi s-a extins la șapte dintre cele opt clădiri ale complexului.

Complexul rezidențial era format din opt clădiri cu aproape 2.000 de apartamente pentru aproximativ 4.800 de locuitori, inclusiv multe persoane în vârstă. A fost construit în anii 1980 și fusese supus unei renovări majore. Agenția anticorupție din Hong Kong a anunțat joi că lansează o anchetă privind posibile cazuri de corupție legate de proiectul de renovare.

Oficialii au declarat că incendiul a izbucnit la schelele exterioare ale unui turn cu 32 de etaje, apoi s-a răspândit pe schelele de bambus și plasele de construcție spre interiorul clădirii și apoi la celelalte clădiri, probabil din cauza vântului puternic.