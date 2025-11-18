Criză diplomatică. Japonia își avertizează cetățenii din China cu privire la siguranță

Avertismentul emis de ambasada Japoniei în China a venit în timp ce un înalt oficial al ministerului japonez de externe a călătorit la Beijing pentru a purta discuții marți cu omologul său chinez, în încercarea de a atenua tensiunile, potrivit US News.

Și China și-a îndemnat cetățenii să nu călătorească în Japonia, ceea ce ar putea da o lovitură considerabilă economiei japoneze, având în vedere că turiștii chinezi reprezintă în prezent aproape un sfert din totalul străinilor.

Ambasada Japoniei din China le-a cerut cetățenilor japonezi să respecte obiceiurile locale și să fie atenți în interacțiunile lor cu chinezii. Le-a spus cetățenilor să fie atenți la împrejurimi, sfătuindu-i să nu călătorească singuri și îndemnându-i la o prudență sporită atunci când sunt însoțiți de copii.

„Dacă vedeți o persoană sau un grup care pare chiar și ușor suspect, nu vă apropiați și părăsiți imediat zona”, se arată în anunțul ambasadei.

Cea mai gravă criză diplomatică din ultima perioadă

Tensiunile dintre Japonia și China au fost provocate de declarațiile prim-ministrului Sanae Takaichi cu privire la teritoriu. În fața Parlamentului, Takaichi a afirmat că un atac chinez asupra Taiwanului ar putea reprezenta o „situație de amenințare la adresa supraviețuirii Japoniei”, justificând o reacție militară japoneză.

În replică, reprezentanții Republicii Populare Chineze din Osaka au transmis că „gâtul care se bagă unde nu trebuie va fi tăiat”, declarație condamnată de diplomația japoneză. De asemenea, armata chineză a avertizat Tokyo că va suferi o „înfrângere zdrobitoare” dacă va încerca să intervină militar în cazul Taiwanului.

„Dacă partea japoneză nu reușește să învețe lecții din istorie și îndrăznește să își asume riscuri sau chiar să folosească forța pentru a interveni în chestiunea Taiwanului, va suferi o înfrângere zdrobitoare împotriva Armatei Populare de Eliberare, cu o voință de oțel, și va plăti un preț greu”, a transmis vineri, ministerul Apărării de la Beijing.

Presa de stat chineză a amplificat retorica, acuzând Japonia că încearcă să redevină o putere militară regională, în ciuda Constituției sale.