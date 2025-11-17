Trump ia în considerare să discute cu Maduro, chiar dacă SUA intensifică presiunea militară

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia în considerare să poarte discuții cu președintele venezuelean Nicolás Maduro, întrucât concentrarea forțelor americane în regiune a crescut perspectiva unei acțiuni militare în Venezuela, relatează The Washington Post.

Trump a declarat duminică seara, în fața reporterilor, că Venezuela „ar dori să discute” și că Statele Unite „ar putea purta unele discuții” cu președintele venezuelean Maduro, pe care liderul de la Casa Albă l-a acuzat că ar conduce o organizație care trimite droguri în SUA.

Tensiuni crescânde între SUA și Venezuela

Sugestia unei posibile inițiative diplomatice vine în contextul în care în ultimele săptămâni, tensiunile dintre SUA și Venezuela au crescut. Washingtonul a decis desfășurarea unei flote de nave de război și mii de soldați americani în regiune, a ordonat efectuarea unor atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri și a amenințat inclusiv cu atacuri terestre în Venezuela, potrivit NBC News.

De asemenea, sugestia privind discuțiile între cei doi președinți vine în contextul în care secretarul american de stat Marco Rubio a declarat că Statele Unite vor desemna Cartelul de los Soles, un grup despre care Washingtonul susține că este condus de Maduro, ca organizație teroristă străină.

Desemnarea, care va intra în vigoare pe 24 noiembrie, plasează cartelul alături de organizații precum Hamas și Statul Islamic și permite administrației americane să confiște activele cartelului. În replică, Maduro neagă orice legătură a sa cu traficul de droguri, acuzând SUA că „fabrică” un război împotriva lui.

Cea mai amplă desfășurare americană în America Latină din ultimele decenii

Săptămâna trecută, un grup de luptă american, având în centru cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a ajuns în Marea Caraibilor, a confirmat Marina Statelor Unite.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că prezența grupului va „întări capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și perturba actorii și activitățile ilicite care amenință siguranța și prosperitatea” Statelor Unite, contribuind la „combaterea traficului de narcotice și a grupărilor criminale” din regiune.