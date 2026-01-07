Președintele Columbiei cheamă oameni la proteste după escaladarea tensiunilor cu administrația Trump

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a făcut un apel public către populație să iasă în stradă miercuri la ora 16:00 în piețele publice din întreaga țară pentru a-și arăta indignarea față de declarațiile recente ale administrației Trump și pentru a „apăra suveranitatea națională”, a anunțat liderul pe rețelele sociale.

Petro, primul lider de stânga al Columbiei, se află într-o confruntare verbală acută cu Trump după o serie de evoluții care au amplificat tensiunile regionale, scrie Al Jazeera.

Conflictul a degenerat după operațiunea militară a Statelor Unite din Venezuela, în timpul căreia liderul venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat, ceea ce Petro a criticat vehement drept o încălcare gravă a suveranității statelor latino-americane.

Trump l-a catalogat pe Petro drept „lunatic” și „lider internațional al drogurilor”, iar tensiunile au inclus și sancțiuni financiare și revocarea vizelor oficiale pentru Petro și colaboratorii săi din partea Statelor Unite.

Petro a respins acuzațiile legate de implicarea sa în traficul de droguri și a subliniat că este hotărât să apere suveranitatea Colombiei în fața oricăror interferențe externe.

Apelul său la proteste survine pe fondul unei poziții tot mai ferme prin care încearcă să mobilizeze sprijinul intern, în timp ce păstrează colaborarea cu partenerii externi în domeniul securității și combaterii traficului de droguri.