UE pregătește oprirea speculei imobiliare. Airbnb, sub lupa Bruxelles-ului

Până la finalul anului, Executivul european intenționează să lanseze un plan menit să răspundă crizei de pe piața imobiliară din țările membre, a anunțat luni comisarul Dan Jørgensen, în cadrul unei conferințe dedicată problemei accesului la locuințe, pe care a susținut-o la Copenhaga.

Programul va include măsuri pentru limitarea speculei imobiliare, revizuirea regulilor privind ajutoarele de stat și restricționarea închirierilor pe termen scurt, care, potrivit autorităților responsabile, contribuie semnificativ la creșterea prețurilor.

„Nu există loc în Europa pentru speculații egoiste pentru o nevoie de bază, cum sunt locuințele noastre”, a declarat Jørgensen, citat de Politico.

Specula imobiliară sufocă Europa

Oficialul european a insistat asupra combaterii speculei imobiliare organizate, în care fondurile de investiții și jucători privați urmăresc profituri rapide, în detrimentul locuințelor accesibile: „Nu există loc în Europa pentru speculații egoiste pe o nevoie de bază, cum sunt locuințele noastre”.

Datele Eurostat arată că, din 2010 până în prezent, prețurile locuințelor în UE au crescut cu aproape 60%, iar chiriile cu aproximativ 30%. Printre cauze se numără scăderea semnificativă a construcției de locuințe publice și creșterea speculei în marile orașe.

Pentru a răspunde acestei crize, Comisia vrea să permită guvernelor să investească bani publici în locuințe destinate clasei mijlocii, dar și să atragă capital privat prin parteneriate: „Astfel de investiții trebuie să echilibreze randamentele stabile cu responsabilitatea socială”.

Profitul din turism, limitat în favoarea localnicilor

Este avută în vedere reglementarea închirierilor de tip Airbnb, mai ales în orașele turistice, unde tot mai multe spații rezidențiale au fost convertite în apartamente de vacanță, afectând grav accesul locuitorilor permanenți la o locuință: „Este o problemă complexă, dar o vom aborda ferm și echitabil”, a spus Jørgensen.

Planul prevede ca platformele precum Airbnb să fie obligate să transmită date clare autorităților locale, facilitând controlul acestora asupra numărului de apartamente scoase din circuitul locuințelor permanente. În plus, vor fi sprijinite statele membre și orașele care doresc să impună limite privind durata sau zonele în care aceste închirieri sunt permise, astfel încât profitul pe termen scurt să nu mai primeze în fața nevoilor comunităților locale.

Comisarul european a descris criza locuințelor drept „un test definitoriu pentru democrația europeană. O luptă pe care nu ne putem permite să o pierdem”.