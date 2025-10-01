Declarația a fost făcută înaintea unui summit informal al Uniunii Europene desfășurat la Copenhaga.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul de Externe al Ungariei, Szijjarto a afirmat că noul buget pe șapte ani al UE este practic un buget al Ucrainei, fiind concentrat pe menținerea funcționării statului și armatei ucrainene, în detrimentul problemelor interne ale blocului comunitar.

Peter Szijjarto: „Ungaria nu vrea război, migrație sau ideologia de gen”

În opinia lui Szijjarto, Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe relansarea economică, pe consolidarea securității energetice și pe rezolvarea problemelor de competitivitate. În schimb, spune el, Ungaria acuză UE că bugetul european devine bugetul Ucrainei, într-un moment în care statele membre se confruntă cu crize multiple.

„Comisia Europeană vrea să trimită banii europenilor, printre care și ai ungurilor, în Ucraina”, a afirmat oficialul ungar. El a adăugat că Ungaria vrea pace, nu un conflict prelungit între Occident și Rusia, și se opune ferm migrației în masă și „ideologiei de gen”.

Ungaria blochează sprijinul militar pentru Ucraina și negocierile de aderare la UE

Ungaria acuză UE că bugetul european devine bugetul Ucrainei, în timp ce continuă să blocheze inițiativele europene pro-Ucraina. Budapesta a refuzat să acorde sprijin militar Kievului, a oprit avansarea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE și a obstrucționat adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Premierul ungar Viktor Orban a mers și mai departe, afirmând recent că „Ucraina nu este o țară suverană” și că se comportă ca un „vasal”. Ungaria rămâne una dintre puținele țări din UE care și-au păstrat relațiile economice și politice cu Moscova după invazia rusă din 2022.