Premierul Ungariei, Viktor Orban, afirmă că Ucraina nu este un stat „suveran”

Luni, şeful guvernului de la Budapesta a afirmat: „Ucraina nu este în război cu Ungaria, este în război cu Rusia. Ar trebui să fie îngrijorată de dronele de la graniţa sa de est. Dar să presupunem că ar fi zburat (drona n.r.) câţiva metri, şi ce dacă? Ucraina nu este un stat suveran. Ucraina este finanţată de noi, Occidentul îi oferă fonduri, arme”.

Vineri, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a afirmat că dronele care au violat spaţiul aerian ucrainean ar fi putut zbura din Ungaria pentru a verifica potenţialul industrial al zonelor de frontieră.

Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, a respins acuzaţiile, afirmând că Zelenskiy „îşi pierde minţile”.

Tensiunile dintre autorităţile de la Budapesta şi Kiev s-au intensificat în ultimele luni, pe fondul mai multor episoade controversate legate de minoritatea maghiară din Ucraina şi sprijinul reţinut al Budapestei pentru Kiev în conflictul cu Rusia.