Bolojan comentează tensiunile din coaliție: eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare. El a spus că tensiunile pot fi înlăturate prin respect reciproc.

„Să ne respectăm înțelegerile, să ne respectăm unii pe alții”, a spus Bolojan la Antena 3 CNN, adăugând că relațiile între partidele din coaliție se pot înrăutăți în două feluri: prin declarații publice și prin anunțuri în afara coaliției despre măsurile economice pregătite de guvern.

„Nu mi-am propus să claxonez … Claxoanele fac și multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă noi ne am propus să mișcăm mașina”, a explicat Ilie Bolojan.

El a dezvăluit că a pus în discuție nu modificarea protocolului din coaliție, ci respectarea acestuia.

„Dacă avem o responsabilitate pentru țara asta, românii vor de la noi să guvernăm (…) să ne respectăm unii pe alții (…) dar dacă noi facem doar gălăgie nu vom avea de câștigat, per ansamblu pierde tara noastră”, a precizat Ilie Bolojan.