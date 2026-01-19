Prima pagină » Politic » Grindeanu, despre metafora „lăutarului” lansată de Manda: Dacă va fi nevoie, schimbăm și lăutarul. Coaliția scârțâie

Sorin Grindeanu a preluat metafora „lăutarului” lansată de Claudiu Manda la adresa premierului și a transmis un avertisment clar în coaliție: dacă guvernul merge mai departe doar cu tăieri, disponibilizări și taxe noi, fără un pachet de relansare economică, PSD este gata să „schimbe lăutarul”.
Gabriel Pecheanu
19 ian. 2026, 22:27

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat declarațiile secretarului general al partidului, Claudiu Manda, care l-a ironizat pe premier spunând că „Bolojan cântă, dar nu cântă din același playlist” și că „ar putea veni momentul să schimbăm lăutarul”.

„Am văzut declarațiile colegului și prietenului meu, Claudiu Manda. Dacă va fi nevoie, da”, a spus la RomâniaTV Sorin Grindeanu, confirmând că PSD ia în calcul inclusiv schimbarea premierului, dacă direcția guvernării nu se schimbă.

Liderul social-democrat a explicat că nemulțumirea PSD nu este una de persoană, ci de politică guvernamentală:
„Nu poți să vii doar cu tăieri, cu disponibilizări și cu taxe noi. Dacă doar tai, tai, tai, ajungi într-o situație economică nefericită. De aceea e obligatoriu să existe un pachet de relansare economică, nu doar măsuri negative.”

Grindeanu a mai arătat că această condiție a fost pusă premierului „de luni bune”, iar metafora „lăutarului” exprimă, de fapt, frustrarea PSD față de faptul că vocea partidului nu este ascultată în coaliție.

„Coaliția scârțâie, nu doar din cauza prim-ministrului, ci și din cauza altor partide, în special USR. Deciziile importante se iau fără consultare, iar românii trebuie să știe la ce sunt angajați pe zeci de ani”, a punctat Grindeanu.

Mesajul liderului PSD este unul tranșant: dacă guvernul continuă doar pe linia tăierilor și a deciziilor luate „pe persoană fizică”, atunci „schimbarea lăutarului” devine o opțiune reală.

