Orbán ridică miza alegerilor din 2026: război sau pace pentru Ungaria

Viktor Orbán a redus miza scrutinului din acest an la o alegere clară între război și pace. Premierul ungar spune că alegerile din 2026 vor obliga Ungaria să decidă dacă va continua politica de neimplicare și susținere a păcii sau dacă va urma ceea ce el numește „deciziile de război ale Bruxellesului”.

„Pentru Ungaria, a trebuit să răspundem la întrebarea dacă susținem eforturile de pace sau deciziile de război ale Bruxellesului. În 2026, la alegerile parlamentare, va trebui să luăm din nou această decizie”, a transmis joi seara Orbán, într-o postare rezumată prin mesajul: „Război vs pace. Acestea sunt mizele alegerilor”.

„Aceasta este întrebarea decisivă, de care depinde soarta țării. Anul 2026 va fi anul deciziei legate de război: suntem de acord cu războiul sau rămânem în afara lui”, a precizat premierul ungar.

Orbán: Valorile Ungariei, opuse „economiei de război”

Liderul de la Budapesta susține că Ungaria este una dintre cele mai stabile țări europene tocmai pentru că politica sa se sprijină pe câteva valori fundamentale, pe care nu este dispus să le abandoneze. „Ungaria este o țară stabilă, dotată cu valori politice clare: pace, politică familială, migrație zero. Nu poți renunța la asta!”, a scris Orbán.

Potrivit primului ministru, viața politică și socială a țării se bazează pe o economie construită pe muncă și performanță și pe un model social centrat pe familie, diferit de direcția urmată de Bruxelles.

„Acești piloni susțin viața a peste zece milioane de oameni, inclusiv a maghiarilor de peste granițe. Din asta nu trebuie să cedăm”, a transmis premierul. Acesta a respins explicit migrația, politicile de gen și orice formă de subordonare față de instituțiile europene.

Orbán susține că politicile actuale ale Uniunii Europene, pe care le califică drept o „economie de război”, intră în contradicție cu modelul politic și social promovat de Ungaria.

Alegeri sub stare de urgență

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru primăvara anului 2026, cel mai probabil în luna aprilie. Scrutinul va avea loc în timp ce este în vigoare starea de urgență instituită în 2022, după declanșarea războiului din Ucraina, și prelungită de Parlament până în luna mai. Opoziția susține că acest cadru legislativ, care acordă puteri extinse guvernului, îl avantajează pe Viktor Orbán și alianța aflată la guvernare, Fidesz-KDNP.

Principalul rival al premierului este partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, care a câștigat teren semnificativ în preferințele electoratului. Potrivit sondajelor recente, Tisza – partidul de opoziție condus de Péter Magyar – s-a aflat pe primul loc sau la un nivel apropiat de alianța guvernamentală Fidesz-KDNP, condusă de Viktor Orbán.

Alte formațiuni, precum Mi Hazánk, partid naționalist de extremă dreapta, ar putea intra și ele în Parlament dacă vor depăși pragul electoral.