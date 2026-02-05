Viktor Orbán le spune ungurilor că nu vor alege un guvern ci un nou destin

Orban a afirmat că miza nu este pur și simplu schimbarea administrației, ci dacă Ungaria rămâne pe calea națională sau adoptă un sistem „bazat pe Bruxelles”, pe care, odată acceptat, l-ar fi aproape imposibil să îl schimbe ulterior, notează The Budapest Times.

Premierul a acuzat opoziția internă că nu poate fi înțeleasă doar în termeni maghiari, susținând că în spatele ei se află interese străine puternice. El a adus ca exemplu acorduri prin care jurnaliști ce lucrează cu opoziția ar primi finanțări sub masca unor activități educaționale:

„Pot arăta cine primește câte sute de milioane de forinți de la Bruxelles,” a spus el, sugerând că, deși aceste scheme pot părea legale, „logica e simplă: banii de la Bruxelles curg către actori care lucrează împotriva guvernului ungar”, a declarat acesta.

Orban a adăugat că implicarea externă nu se oprește doar la Bruxelles, susținând că și Kyiv ar fi intrat în campanie prin furnizarea de servicii IT „de mare valoare” pentru Partidul Tisza, (servicii care, după părerea sa, nu au fost plătite) și constituie „mecanismele cunoscute de influență politică”.

Viktor Orban: Europa este în declin

Într-un moment retoric, Orban a mai afirmat că problema reală „nu mai este dacă mâncăm opoziția la micul dejun, ci dacă-i putem mânca pe cei din spatele opoziției la cină.”

El a plasat discursul în context istoric, amintind de perioada schimbării de regim, când „Occidentul părea un model incontestabil”, iar libertatea și nivelul de trai păreau să confirme supremația Vestului. Astăzi, în opinia sa, „Occidentul nu mai este un model, Europa este în declin, iar Uniunea Europeană reprezintă cenzură, presiune pentru a intra în război, bani trimiși în Ucraina și interferențe în viața națională”.

De asemenea, Orban susține că nu mai există un model extern pe care Ungaria să îl copieze pur și simplu: „Trebuie să deducem ce trebuie făcut din interesul național ungar… întrebarea nu mai este Est sau Vest, ci cum pot maghiarii să trăiască bine și să se simtă acasă în propria lor țară.”

În acest context, el a descris propunerea opoziției ca pe o importare a sistemului de la Bruxelles în Ungaria, împingând pe plan secund cel național: „Când ei vorbesc despre schimbarea sistemului, acesta este, de fapt, sensul.”

Orban: Ungaria trebuie să învețe să spună nu Bruxelles-ului

Orban a avertizat și că Bruxelles ar dori să slăbească capacitatea statelor membre de a bloca decizii privind finanțarea Ucrainei, extinderea UE sau politica de război, iar Ungaria trebuie să învețe „să spună nu Bruxelles-ului” și să nu trimită reprezentanți care să aducă acel sistem acasă.

Pe tema războiului, premierul a fost direct, afirmând că Ungaria poate rămâne în afara conflictului doar dacă există un sprijin național puternic pentru pace. În acest sens, el a afirmat că voința populară se exprimă prin petiții, presiuni publice și semnale constante că problema nu este doar un conflict între Budapesta și Bruxelles, ci o cerere clară din partea societății ungare.

În ceea ce privește campania, Orban a asigurat că rezultatul va fi decis de munca efectivă din ultimele două săptămâni ale campaniei: trebuie să se bată la fiecare usă, fiecare conversație trebuie purtată și, dacă este necesar, fiecare dezbatere acceptată.

În opinia sa, dacă această efort este depus, Ungaria poate obține ceea ce își dorește și poate scapa de ceea ce se teme: țara nu va fi nevoită să-și trimită resursele, copiii sau nepoții într-un război, ci se va pregăti pentru „construcție pașnică”.