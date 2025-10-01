UE acordă Ucrainei un împrumut de 4,7 miliarde de dolari garantat cu active rusești

Suma va fi utilizată pentru a acoperi necesitățile bugetare în domeniul apărării, programelor sociale și eforturilor de redresare, a precizat ministerul.

Cu ultima tranșă, UE a alocat 16,4 miliarde de dolari Ucrainei, ca parte a inițiativei de împrumuturi pentru accelerarea veniturilor extraordinare (ERA).

Blocul european s-a angajat să suporte 21,2 miliarde de dolari din împrumutul de 50 de miliarde de dolari condus de G7 și destinat să stimuleze eforturile de apărare și reconstrucție ale Kievului.

De anul trecut, membrii G7 și UE au dat 28 de miliarde de dolari către Ucraina prin împrumuturile ERA.

UE, sprijin bugetar pentru Ucraina

„Din februarie 2022, Uniunea Europeană a fost cel mai mare furnizor de sprijin bugetar direct pentru Ucraina – 73,3 miliarde de dolari”, a declarat ministrul finanțelor Serhii Marchenko într-un comunicat.

„Chestiunea utilizării în continuare a activelor rusești înghețate pentru nevoile Ucrainei rămâne pe agenda întâlnirilor cu partenerii europeni”.

Membrii G7 au imobilizat aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele suverane rusești la izbucnirea războiului pe scară largă, aproximativ două treimi fiind deținute de instituția financiară Euroclear, cu sediul în Belgia.

În timp ce UE și Belgia s-au opus confiscării directe a activelor, temându-se de capcane juridice și fiscale, liderii europeni au cerut din ce în ce mai mult o abordare mai radicală în utilizarea acestora în beneficiul Kievului.