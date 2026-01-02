Cetățenii americani, sfătuiți să își pregătească testamentul și dorințele funerare înainte de călătoria în Rusia

„Cetățenii americani aflați în Rusia ar trebui să părăsească imediat țara”, raportează Departamentul de Stat al SUA citat de Interfax-Ukraine.

În același timp, cetățenii care aleg să ignore recomandările de călătorie și să călătorească în Rusia sunt avertizați că riscul de detenție ilegală a cetățenilor americani este semnificativ.

Călătorii ar trebui să fie pregătiți pentru posibilitatea de a fi reținuți pentru o perioadă de timp necunoscută, posibil fără un motiv clar și fără posibilitatea de a contacta ambasada sau pe altcineva pentru asistență.

„Pregătiți un testament și desemnați beneficiarii corespunzători ai asigurării sau împuterniciți. Împărtășiți documentele importante, informațiile de conectare și punctele de contact cu persoanele dragi, astfel încât acestea să vă poată gestiona afacerile în cazul în care nu vă puteți întoarce în Statele Unite conform planului. Revizuiți această listă de documente pentru a vă pregăti pentru călătorie. Discutați cu persoanele dragi un plan privind îngrijirea și custodia copiilor, animalelor de companie, proprietăților, bunurilor, activelor nelichide (colecții, opere de artă etc.), dorințele funerare etc.”, conform recomandărilor publicate de Departamentul de Stat.

Probe de ADN la medic, în cazul în care familia ar avea nevoie

„Elaborați un plan de comunicare cu familia, angajatorul sau organizația gazdă. Enumerați cum și când veți confirma că sunteți în siguranță (prin SMS sau telefon). Specificați cât de des veți face acest lucru. Aveți planuri de evacuare care nu se bazează pe asistența guvernului SUA. Consultați informațiile noastre privind criza și evacuările”, raportează departamentul.

Deconectarea de la toate conturile de social media

„Cetățenii americani ar trebui să presupună că toate comunicațiile și dispozitivele electronice din Rusia sunt monitorizate de serviciile de securitate ruse. Serviciile de securitate ruse au arestat cetățeni americani și alți cetățeni străini pe baza informațiilor găsite pe dispozitive electronice. Aceasta include informații care au fost create, transmise sau stocate în timp ce se aflau într-o altă țară”, se menționează în recomandări.

Se menționează că Ambasada SUA la Moscova are o capacitate limitată de a oferi asistență în cazul reținerii unui cetățean american.

În plus, nu există nicio garanție că guvernul rus va acorda Consulatului SUA acces la cetățenii americani reținuți.