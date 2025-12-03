Cum a jucat Putin cu Kushner și Witkoff la Moscova

Witkoff, trimisul special al președintelui Donald Trump, și Kushner, ginerele lui Trump, s-au bucurat de o plimbare prin Moscova și de un prânz la un restaurant de lux. În timp ce americanii își omorau timpul, Putin s-a adresat presei la un forum de investiții, unde a acuzat Europa că a zădărnicit procesul de pace, scrie Politico.

Emisarii americani au așteptat ore în șir pentru o întâlnire care s-a încheiat după miezul nopții, fără rezultate concrete.

Putin îi acuză pe europeni și amenință

„Nu intenționăm să purtăm un război cu Europa, dar dacă Europa decide să înceapă un război, suntem pregătiți chiar acum”, a spus liderul rus. Declarațiile au venit în timp ce emisarii americani așteptau să fie primiți la Kremlin.

Întâlnirea a început cu trei ore întârziere

Discuțiile de marți au început cu aproape trei ore mai târziu decât ora de începere inițială, 17:00. Un videoclip postat de Kremlin îl arată pe Putin întâmpinându-i pe Witkoff și Kushner și întrebându-i dacă le place la Moscova.

Witkoff a răspuns: „Este un oraș magnific”. Discuțiile din capitala Rusiei despre războiul de aproape patru ani din Ucraina nu s-au încheiat decât mult după miezul nopții.

„Cu siguranță nu suntem mai departe de pace”

Yuri Ushakov, consilierul lui Putin prezent la întâlnire, a descris conversația ca fiind „utilă, constructivă și extrem de substanțială”. El a adăugat însă că mai sunt „multe de făcut”.

„Cu siguranță nu suntem mai departe de pace”, a spus Ushakov. Potrivit lui, Putin a semnalat „acțiunile distructive ale părții europene”, indicând că ar putea încerca să dea vina pe UE pentru eșecul ajungerii la un acord.

Planul american favoriza Moscova

Ultima inițiativă a lui Trump de a da un nou impuls eforturilor de încetare a focului a intensificat presiunea asupra Kievului. Planul american original în 28 de puncte favoriza puternic Moscova.

Printre altele, planul cere Ucrainei să renunțe la teritoriile din estul țării care nu sunt încă ocupate de forțele ruse. De asemenea, cere oficializarea faptului că Ucraina nu va încerca să adere la NATO.

Zelenski deschis dialogului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris negocierile ca fiind „cel mai dificil moment din istorie” pentru Ucraina. El a dat însă de înțeles că este deschis dialogului.

Mai puțin clar este ce cere Trump de la Rusia sau ce este dispusă Moscova să cedeze. Putin nu a dat semne că ar renunța la cererea sa de capitulare efectivă a Ucrainei.

Poziția inflexibilă a Kremlinului

„Nu se vor lua decizii care ar submina securitatea Rusiei. Acest lucru trebuie înțeles clar”, a declarat politicianul din Duma de Stat, Piotr Tolstoi.

„Fără îndoială, Putin crede că a expus încă o dată totul și că acum depinde de ceilalți să decidă între ei”, spune Tatiana Stanovaya, fondatoarea companiei de consultanță politică R.Politik. Putin este pregătit pentru pace, dar numai în condițiile lui.