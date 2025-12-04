Premierul Netanyahu și-a nominalizat consilierul militar pentru funcția de director Mossad

Un comunicat emis joi de biroul premierului Netanyahu notează: „Gofman este un ofițer calificat. Numirea sa ca și consilier militar al Primului Ministru în mijlocul Războiului de Salvare (n.r. noua denumire a Războiului din Gaza) a dovedit că posedă abilități profesionale excepționale, începând de la preluarea rapidă a funcției până la implicarea sa imediată și semnificativă pe cele șapte fronturi de război”,.

În contiunarea comunicatului se puncctează că Roman Gofman „a demonstrat creativitate, inițiativă, viclenie, o cunoaștere profundă a inamicului, discreție absolută și secret. Aceste calități, precum și și curajul său, s-au manifestat la izbucnirea Războiului de Salvare, când a luptat împotriva teroriștilor Hamas în Gaza, unde a fost grav rănit”.

David Barnea, care va părăsi conducerea serviciului de informații, este ultimul oficial de rang înalt al aparatului de securitate rămas în funcție după atacul Hamas din 7 octombrie.

Fostul ministru al apărării Yoav Gallant și fostul șef al Shin Bet (n.r. serviciul de informații interne), Ronen Bar au fost demiși, iar șeful Statului Major, Herzi Halevi, împreună cu alți generali, au demisionat.

Barnea a avut o relație oscilantă cu Netanyahu. El a condus negocieri pentru eliberarea ostaticilor și a fost lăudat pentru operațiunile Mossad în Liban și împotriva programului nuclear iranian. Ulterior, însă, premierul l-a înlocuit pe Barnea și pe Ronen Bar din echipa de negocieri, atribuind conducerea ministrului Ron Dermer.