Prima pagină » Știri externe » Premierul Netanyahu anunță că „sunt semne” că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în atacurile israeliene

Premierul Netanyahu anunță că „sunt semne” că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în atacurile israeliene

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă seara că există „semne” că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în atacurile recente ale Israelului.
Premierul Netanyahu anunță că „sunt semne” că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în atacurile israeliene
Andrei Rachieru
28 feb. 2026, 21:09, Știri externe

El s-a adresat direct poporului iranian într-o declarație de presă, afirmând că loviturile vor ajuta oamenii să „se elibereze de tiranie” și că au „o șansă unică într-o generație” de a răsturna regimul.

Netanyahu a făcut un apel clar: „Ieșiți în stradă în număr mare” și „duceți treaba la bun sfârșit”. „Este timpul să vă uniți” și „să vă uniți pentru o misiune istorică”, a subliniat el.

În același timp, premierul a anunțat că „astăzi am ucis mai mulți lideri importanți implicați în programul nuclear al Iranului și vom continua să țintim mai multe locații ale acestui regim”.

Israelul a aruncat 30 de bombe asupra complexului lui Khamenei în timpul atacurilor țintite de sâmbătă dimineața.

Citește și

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană
Gandul
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Libertatea
Secretul vaselor de sânge curate. Băutura cu de 3 ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor