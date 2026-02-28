Premierul Netanyahu anunță că „sunt semne” că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în atacurile israeliene

El s-a adresat direct poporului iranian într-o declarație de presă, afirmând că loviturile vor ajuta oamenii să „se elibereze de tiranie” și că au „o șansă unică într-o generație” de a răsturna regimul.

Netanyahu a făcut un apel clar: „Ieșiți în stradă în număr mare” și „duceți treaba la bun sfârșit”. „Este timpul să vă uniți” și „să vă uniți pentru o misiune istorică”, a subliniat el.

În același timp, premierul a anunțat că „astăzi am ucis mai mulți lideri importanți implicați în programul nuclear al Iranului și vom continua să țintim mai multe locații ale acestui regim”.

Israelul a aruncat 30 de bombe asupra complexului lui Khamenei în timpul atacurilor țintite de sâmbătă dimineața.