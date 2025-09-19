Tribunalul din Florida respinge plângerea de defăimare a lui Donald Trump împotriva New York Times și cere o plângere modificată

Judecătorul Steven D. Merryday, de la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul Central al Floridei, a declarat că plângerea originală era „improperă și impermisibilă”, întrucât nu conținea o „declarație scurtă și clară a pretențiilor”, conform cerințelor legale.

Plângerea inițială, care cerea despăgubiri de 15 miliarde de dolari, acuza publicația The New York Times și patru dintre jurnaliștii săi, precum și editorii de la Penguin Random House, că au defăimat reputația lui Trump, prezentându-l într-o lumină negativă în legătură cu activitatea sa de om de afaceri.

Judecătorul Merryday a criticat faptul că plângerea lui Trump era prea lungă și detaliată, cu 85 de pagini care nu se limitau la fapte relevante, ci includeau la început elogii excesive la adresa președintelui și o serie de plângeri nesusținute. Acesta a subliniat că o plângere trebuie să fie concentrată pe prezentarea faptelor și nu un loc pentru atacuri vehemente sau expunerea unor frustrări.

„O plângere nu trebuie să fie un forum public pentru insulte și invective”, a scris judecătorul în hotărârea sa.

De asemenea, el a stabilit că plângerea modificată trebuie să fie limitată la 40 de pagini și să prezinte clar acuzațiile de defăimare, evitând detaliile irelevante.

Avocații lui Trump au declarat că vor respecta cerințele judecătorului și vor depune o plângere revizuită în termenul de 28 de zile stabilit de instanță.

„Președintele Trump va continua să adreseze acuzațiile de ‘știri false’ și să răspundă atacurilor media, conform directivei judecătorului în privința logisticii”, a spus un purtător de cuvânt al echipei sale legale.

Reprezentanții The New York Times și Penguin Random House nu au oferit comentarii imediat după decizia instanței. În acest moment, cazul rămâne în dezvoltare, iar Trump va trebui să depună o plângere corectă și mai concisă pentru a-și continua procesul.