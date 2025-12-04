Prima pagină » Știri externe » Rusia avertizează UE: Kremlinul pregătește „un răspuns extrem de dur” la posibila confiscare a activelor rusești

Rusia avertizează UE: Kremlinul pregătește „un răspuns extrem de dur” la posibila confiscare a activelor rusești

Moscova ridică tonul în disputa privind activele rusești înghețate în statele europene, după ce oficiali ai Uniunii Europene au reluat discuțiile despre folosirea acestor fonduri pentru sprijinirea Ucrainei.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Sursa foto: Mediafax Foto
Andrei Rachieru
04 dec. 2025, 17:48, Știri externe

Kremlinul transmite un nou avertisment dur, prin vocea purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zaharova, care a anunțat că Federația Rusă pregătește „măsuri de răspuns extrem de dure” în cazul în care activele sale vor fi confiscate.

Declarațiile Mariei Zaharova privind confiscarea activelor

În cadrul unui briefing de presă, Zaharova a afirmat că orice acțiune a UE care va duce la folosirea sau confiscarea fondurilor rusești va fi tratată de Moscova drept o „acțiune ilegală”.

Ea a subliniat că răspunsul Rusiei este deja în lucru, însă nu a oferit detalii despre tipul de sancțiuni sau măsuri care urmează să fie implementate. „Va fi o surpriză”, a spus diplomata, lăsând deschisă speculația privind posibile reacții economice, diplomatice sau militare.

Moscova critică planul european de „credit de reparații” pentru Kiev

Reprezentanta Ministerului rus al Afacerilor Externe a criticat dur ideea UE de a utiliza fonduri străine pentru un așa-numit „credit de reparații” acordat Ucrainei.

Zaharova consideră că acest mecanism va genera „prejudicii chiar Uniunii Europene”, în contextul în care tensiunile economice și energetice rămân ridicate pe fondul războiului.

În opinia Moscovei, astfel de acțiuni ar alimenta escaladarea conflictului și ar afecta relațiile bilaterale deja fragile.

Implicații geopolitice 

Activele rusești înghețate în Europa, evaluate la zeci de miliarde de euro, au devenit unul dintre cele mai controversate subiecte în relațiile Moscovei cu Occidentul.

Uniunea Europeană analizează utilizarea veniturilor generate de aceste active pentru a finanța apărarea Ucrainei și reconstrucția țării, în timp ce Rusia susține că orice confiscare reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional.

