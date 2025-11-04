UE ar urma să finanțeze Ucraina până la aprobarea planului privind activele rusești înghețate

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a avertizat marți că Uniunea Europeană ar putea fi obligată să asigure o finanțare temporară pentru Ucraina dacă statele membre nu ajung curând la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate, notează Politico.

Valdis Dombrovskis a atras atenția că întârzierile repetate în adoptarea planului de finanțare a efortului de război de la Kiev cu activele înghețate rusești ar crea dificultăți.

„Cu cât înregistrăm mai multe întârzieri, cu atât va deveni mai dificil. Acest lucru ar putea ridica întrebări cu privire la unele soluții posibile de legătură”, a afirmat comisarul european.

Planul propus de Comisia Europeană prevede combinarea garanțiilor UE cu lichiditățile generate de activele rusești înghețate pentru a susține un împrumut destinat acoperirii deficitului bugetar al Ucrainei, estimat la 60 de miliarde de dolari.

Privind acest plan, Belgia care găzduiește instituția financiară ce gestionează activele, și-a exprimat rezervele față de posibilele consecințe juridice ale demersului.

„Serviciul juridic al Comisiei Europene a evaluat foarte amănunțit toate riscurile juridice sau posibilele riscuri de litigii și le consideră ținute sub control și, în orice caz, garanțiile care trebuie oferite Belgiei sunt menite să acopere potențialele riscuri financiare cu care Belgia s-ar putea confrunta”, a spus Dombrovskis.