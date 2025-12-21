Prima pagină » Politic » Protest la Cotroceni în ziua consultărilor pe Justiție. Declic anunță „protestul colind”: „Colindăm, justiția să reparăm!”

Un protest inedit va avea loc luni, 22 decembrie, în fața Palatului Cotroceni, chiar în ziua în care președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu magistrații pe tema funcționării Justiției. Comunitatea Declic anunță organizarea unui „protest colind”, menit să transmită un mesaj public de susținere pentru magistrații care cer reformarea sistemului judiciar și apărarea independenței Justiției.
Potrivit organizatorilor, acțiunea va avea loc luni, 22 decembrie, începând cu ora 9:30, în fața Palatului Cotroceni, sub sloganul „Colindăm, justiția să reparăm!”. Protestul este gândit ca o formă pașnică și simbolică de presiune civică, în contextul dezbaterilor tot mai intense privind disfuncționalitățile din sistemul judiciar.

Consultările pe Justiție și acuzațiile privind tergiversarea marilor dosare

Protestul are loc în aceeași zi în care Administrația Prezidențială a anunțat discuții cu magistrații, pe fondul dezvăluirilor recente despre mecanismele prin care dosare importante de corupție sunt tergiversate până la prescripție sau sunt blocate.

Declic susține că aceste practici afectează grav statul de drept și încrederea publicului în Justiție, motiv pentru care societatea civilă trebuie să rămână vigilentă și activă.

Mesaje de solidaritate pentru magistrații care vorbesc public

Pe durata consultărilor de la Cotroceni, participanții la „protestul colind” vor afișa și transmite mesaje de solidaritate cu magistrații care au denunțat public problemele din sistem, dar și cu cei care vor participa luni la discuțiile cu președintele Nicușor Dan.

Organizatorii afirmă că acțiunea este menită să le ofere sprijin moral celor care aleg să vorbească deschis despre presiunile și atacurile la adresa independenței Justiției.

Declic: „Tăcerea încurajează capturarea Justiției”

Denisa Soare, coordonatoarea acțiunii Declic, atrage atenția asupra rolului președintelui în acest moment sensibil.

„Președintele României are datoria morală să transmită un semnal ferm că dezvăluirile despre abuzurile din Justiție nu vor fi ignorate. Tăcerea și lipsa de reacție îi încurajează pe cei care vor să captureze sistemul. Fără o intervenție clară și coordonată din partea decidenților, riscul de a pierde independența Justiției devine real și iminent”, spune ea.

Protestul de la Cotroceni, parte dintr-o mobilizare civică mai amplă

„Protestul colind” de la Cotroceni vine în continuarea altor acțiuni civice recente, precum coregrafia din Piața Victoriei „Bolojan, te sună România!” și inițiativa prin care aproape 200.000 de cetățeni au semnat pentru reformarea Justiției.

