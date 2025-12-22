Nicușor Dan, față în față astăzi cu magistrații care reclamă probleme în justiție. În paralel, protest la Cotroceni în timpul consultărilor

Astăzi, 22 decembrie, în fața Palatului Cotroceni va avea loc un protest inedit organizat chiar în ziua în care Nicușor Dan a chemat magistrații la consultări despre funcționarea Justiției.

Comunitatea Declic anunță un „protest colind”, prin care dorește să transmită sprijin pentru magistrații care cer schimbări reale în sistemul judiciar și respectarea independenței Justiției.

Organizatorii protestului precizează că acțiunea începe la ora 09:30 și se desfășoară sub sloganul „Colindăm, justiția să reparăm!”. Protestul are un caracter pașnic și simbolic și apare pe fondul discuțiilor apărute despre problemele din Justiție.

Evenimentul are loc în aceeași zi în care Nicușor Dan are întâlnirea informală cu magistrații care au semnalat problemele din sistemul judiciar.

Declic susține că aceste situații afectează grav statul de drept și încrederea publicului și consideră necesară implicarea societății civile.

Pe durata consultărilor de la Cotroceni, participanții la „protestul colind” vor afișa mesaje de solidaritate pentru magistrații care au semnalat public problemele din sistem, dar și pentru cei care participă la discuțiile cu președintele.

Duminică, Nicușor Dan a anunțat că în luna ianuarie va lansa un Referendum în rândul magistraților, pentru a afla, cu adevărat, dacă Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau în interiorul unui bresle.

În cadrul referendumului va exista o întrebare la care magistrații vor fi rugați să răspundă: „CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

„Dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ. Dar dacă însă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, a spus Nicușor.

Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat duminică și a transmis că „nu va tolera” ingerințe în activitatea puterii judecătorești și că referendumul propus de președinte nu are bază legală.

În declarațiile făcute duminică, Nicușor Dan a mai spus că mulți magistrați nu vor fi prezenți azi la Cotroceni și refuză participarea din cauza presiunilor. El a spus că au existat mesaje de „influențare, intimidare”.

„Sunt cam 20 de magistraţi în nume individual şi cam 20 de magistraţi în numele unor asociaţii de magistraţi. Şi s-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile pe care colegii mei care au fost în contact cu aceşti magistraţi le-au perceput. În primul rând că, în mod neobişnuit, în anumite instituţii s-au organizat şedinţe luni, 22 decembrie. Au existat mesaje de influenţare, intimidare”, a declarat președintele.

El a mai spus că mai mulți magistrați au cerut întâlniri în cadrul altor zile, de teamă că prezența la consultările din 22 decembrie ar putea avea urmări periculoase.

„Și am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici, ca să nu se intersecteze, sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni”, a spus Nicușor.