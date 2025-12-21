Prima pagină » Social » Ministerul Energiei ucrainean: Sistemul energetic rămâne stabil în ciuda atacurilor inamice

Ministerul Energiei ucrainean: Sistemul energetic rămâne stabil în ciuda atacurilor inamice

Sistemul energetic al Ucrainei rămâne stabil și sub control, deși Rusia a lansat în ultima perioadă atacuri dure asupra infrastructurii.
Ministerul Energiei ucrainean: Sistemul energetic rămâne stabil în ciuda atacurilor inamice
Nițu Maria
21 dec. 2025, 10:28, Politic

Sistemul energetic al Ucrainei funcționează, în acest moment, în limite normal, chiar dacă a fost ținta unor atacuri puternice ale Rusiei și rămâne sub control.

Informația a fost transmisă duminică la televiziunea ucraineană de ministrul adjunct al Energiei, Mykola Kolisnyk, potrivit Ukrinform.

Potrivit acestuia, doar în noiembrie, Rusia a lansat cinci atacuri majore asupra infrastructurii energetice civile, folosind peste 200 de rachete și 5.500 de drone.

Cele mai puternice atacuri au avut loc în regiunile de frontieră și de pe linia frontului, scrie Kyiv Post.

Bombardamentele au afectat instalațiile de generare, transport și distribuție a energiei electrice, provocând lipsuri atât în capacitatea de generare, cât și în cea de transport.

În prezent, aproximativ 48.000 de consumatori din regiunea Odesa și 3.000 din regiunea Cernihiv nu au energie electrică.

În regiunile Mykolaiv și Herson, alimentarea a fost aproape complet restabilită, a declarat Mykola Kolisnyk, ministru adjunct al Energiei din Ucraina.

„Lucrătorii din domeniul energiei lucrează continuu, ținând cont de situația de securitate. Echilibrăm sistemul folosind toată generarea disponibilă, importurile de energie electrică și aplicarea unor programe de restricții pentru a satisface nevoile populației”, a declarat viceministrul.

