SBU acuză Rusia de crime împotriva umanității după atacurile masive asupra energiei Ucrainei

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a strâns probe care arată că loviturile rusești asupra sistemului energetic ucrainean reprezintă o politică sistematică a Kremlinului, menită să creeze condiții de viață incompatibile cu supraviețuirea civililor, conform unui comunicat publicat joi pe site-un instituției.

Potrivit SBU, de la începutul actualului sezon de încălzire au fost documentate 256 de atacuri aeriene asupra infrastructurii energetice și a sistemelor de termoficare. Din octombrie 2025 până în prezent, armata rusă a lovit intenționat 11 hidrocentrale și 45 dintre cele mai mari termocentrale ale Ucrainei.

Alte 49 de atacuri au vizat direct centralele termice, iar 151 au fost îndreptate asupra stațiilor electrice din mai multe regiuni ale țării. Fiecare atac a implicat utilizarea combinată a zeci de rachete și drone.

Cele mai afectate zone sunt Kievul și regiunea Kiev, precum și regiunile Harkov, Odesa, Dnipropetrovsk, Sumî, Nikolaev și Cernihiv. Ancheta arată că Rusia a folosit rachete balistice și de croazieră, inclusiv Iskander, Kalibr, H-101 și H-69, dar și drone de tip „Geran”.

Loviturile, lansate în perioade de ger accentuat, au provocat pene masive de curent și încălzire și au lăsat milioane de civili fără apă, electricitate și căldură.

SBU a încadrat aceste acțiuni drept crime împotriva umanității, conform legislației penale ucrainene, subliniind că este vorba despre fapte cu caracter internațional, care pot fi judecate atât în Ucraina, cât și în instanțe din afara țării.

Anchetatorii SBU documentează fiecare atac și strâng dovezi pentru ca toți cei responsabili să fie trași la răspundere. Investigația are loc sub coordonarea Procuraturii Generale a Ucrainei.