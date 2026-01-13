SBU a dejucat un atentat la Herson: agenți ai FSB plănuiau să arunce în aer mașini ale poliției

Potrivit SBU, atacul urma să aibă loc asupra mai multor mașini de serviciu ale poliției, în momentul în care acestea erau folosite de agenți.

În schimbul atentatului, serviciile ruse le-ar fi promis suspecților evacuarea pe teritoriul Federației Ruse.

Ancheta a stabilit că cei doi suspecți sunt localnici, fără loc de muncă, recrutați prin canale pro-ruse de pe Telegram.

După recrutare, aceștia au închiriat un apartament situat în apropierea sediului Poliției Naționale din Herson și au instalat o cameră video ascunsă pe balcon, pentru a monitoriza programul și deplasările polițiștilor.

Pe baza informațiilor obținute, suspecții urmau să amplaseze dispozitive explozive artizanale sub autospeciale și să le detoneze de la distanță.

Explozibilii ar fi trebuit să fie livrați de FSB cu ajutorul dronelor, din zona ocupată de pe malul stâng al regiunii Herson.

SBU a intervenit înainte ca atacul să fie pus în aplicare, a documentat activitatea agenților și i-a reținut în locuința închiriată.

La percheziții, anchetatorii au găsit echipamente video, laptopuri și telefoane mobile cu dovezi ale colaborării cu serviciile ruse.

În timpul investigației, autoritățile au mai constatat că suspecții colectau informații despre pozițiile forțelor de apărare ucrainene și încercau să recruteze alți agenți.

Cei doi au fost puși sub acuzare pentru trădare de stat, faptă comisă în grup și în condiții de război.

Ei se află în arest preventiv și riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață, precum și confiscarea averii.