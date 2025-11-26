Uniunea Europeană grăbește negocierile pentru un acord privind folosirea activelor rusești înghețate

Liderii UE au încercat, la summitul din octombrie, să ajungă la un acord privind un plan de utilizare a 140 de miliarde de euro din activele suverane rusești înghețate ca împrumut pentru Kiev, dar nu au reușit să obțină sprijinul Belgiei, unde se află o mare parte din fonduri.

Comisia Europeană, organul executiv al UE, speră să răspundă preocupărilor Belgiei într-un proiect de propunere legislativă pe care îl va prezenta săptămâna aceasta privind utilizarea activelor suverane înghețate pentru a sprijini Kievul în 2026 și 2027, au declarat oficialii UE.

Planul susținut de SUA a accelerat demersurile

Lucrările la planul UE erau deja în curs, dar detaliile apărute săptămâna trecută cu privire la modul în care ar putea fi utilizate activele în cadrul planului susținut de SUA, pe care liderii europeni l-au considerat ca favorizând puternic Moscova, au contribuit la concentrarea atenției în blocul celor 27 de țări.

„Cu siguranță, acest lucru a făcut ca lucrările la acest proiect să devină și mai urgente”, a declarat un oficial care cunoaște pregătirile pentru proiect, potrivit Reuters.

Conform planului UE, care a fost discutat încă din octombrie, activele înghețate ale băncii centrale ruse în Europa ar fi împrumutate Ucrainei ca să le utilizeze pentru apărare și pentru nevoile bugetare obișnuite.

Acest lucru ar oferi o pauză binevenită guvernelor UE, cei mai mari donatori ai Ucrainei de la invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022. Ucraina ar rambursa împrumutul de 140 de miliarde de euro numai atunci când va primi reparații de război de la Rusia.

Cea mai recentă versiune a planului susținut de SUA nu a fost încă publicată.

„Trebuie să sprijinim Ucraina”

Proiectul de text juridic al Comisiei are scopul de a câștiga sprijinul Belgiei, unde se află 185 de miliarde de euro din cele 210 miliarde de euro de active înghețate în Europa, deoarece ar trebui să abordeze în detaliu diverse garanții juridice solicitate de guvernul belgian.

„Trebuie să sprijinim Ucraina pentru a se apăra. Ne-am angajat să acoperim nevoile financiare ale Ucrainei în 2026 și 2027. Aceasta include o opțiune privind activele rusești imobilizate”, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața Parlamentului European.

„Următorul pas este ca Comisia să fie pregătită să prezinte un text juridic și, pentru a fi foarte clară, nu văd niciun scenariu în care contribuabilul european să plătească singur factura”.