Ungaria nu trebuie să „trădeze propria luptă pentru libertate” blocând sancțiunile împotriva Rusiei, afirmă ministrul german de externe

Oficialul german a subliniat că poziția Budapestei contravine valorilor fundamentale ale Uniunii și intereselor comune europene, scrie Reuters.

Declarațiile au fost făcute în marja unei reuniuni a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, desfășurată la Bruxelles.

„Nu cred că este corect ca Ungaria să își trădeze propria luptă pentru libertate și suveranitatea europeană”, a afirmat Johann Wadephul.

Potrivit acestuia, sancțiunile UE împotriva Rusiei reprezintă un instrument esențial de presiune politică și economică asupra Moscovei, menit să limiteze capacitatea Kremlinului de a susține agresiunea militară.

Ministrul german a precizat că statele membre vor continua dialogul atât în capitala Ungariei, Budapesta, cât și în cadrul instituțiilor europene, pentru a convinge guvernul ungar să renunțe la veto.

Sancțiuni UE împotriva Rusiei și unitatea europeană

Blocarea noului pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei de către Ungaria riscă să afecteze unitatea Uniunii Europene într-un moment considerat critic de majoritatea statelor membre.

Oficialii europeni avertizează că adoptarea sancțiunilor necesită unanimitate, iar opoziția Budapestei poate întârzia măsuri considerate vitale pentru securitatea regională.

Mai mulți diplomați europeni au atras atenția că menținerea unei poziții comune față de Rusia este esențială pentru credibilitatea Uniunii ca actor geopolitic. În acest context, Germania și alte state influente insistă asupra responsabilității colective și a respectării valorilor democratice.

Ce urmează

În perioada următoare, discuțiile diplomatice se vor intensifica, iar presiunea politică asupra Ungariei este așteptată să crească.

Oficialii europeni speră că Budapesta va da dovadă de flexibilitate și va permite adoptarea noilor sancțiuni UE împotriva Rusiei, consolidate pentru a răspunde evoluțiilor recente de pe frontul ucrainean.