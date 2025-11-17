Von der Leyen propune trei opțiuni de finanțare pentru Ucraina, pe fondul presiunilor pentru o decizie rapidă

Una dintre ele este un împrumut care ar utiliza activele rusești înghețate. Este posibilă și o combinație a acestor opțiuni.

Liderii UE au convenit luna trecută să răspundă „nevoilor financiare urgente” ale Ucrainei pentru următorii doi ani. Totuși, ei nu au aprobat un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea unui împrumut uriaș către Kiev. Decizia a fost blocată de preocupările exprimate de Belgia.

Liderii tuturor țărilor UE, cu excepția Ungariei, au cerut Comisiei să prezinte opțiuni de sprijin financiar pentru Ucraina.

„Am identificat trei opțiuni principale. Acestea sunt sprijinul finanțat de statele membre prin granturi, un împrumut cu recurs limitat emis de Uniune pe piețele financiare și un împrumut cu recurs limitat legat de soldurile de numerar ale activelor imobilizate”, a declarat von der Leyen în scrisoarea văzută de Reuters.

Opțiunile pot fi combinate

Într-un document cu opțiuni atașat scrisorii, von der Leyen a precizat că „cele trei opțiuni nu se exclud reciproc”. Ele pot fi combinate sau aplicate pe etape.

„Având în vedere urgența situației, complexitatea variabilă a opțiunilor și necesitatea de a începe plățile până în al doilea trimestru al anului 2026, orice opțiune selectată ar putea fi concepută ca fiind tranzitorie și limitată în timp”, a adăugat ea în document.

Ca exemplu, documentul menționează că sprijinul nerambursabil finanțat de țările membre și împrumuturile UE de pe piețele financiare „ar putea servi ca soluții provizorii” până la adoptarea noului buget pe termen lung al blocului. Acest buget va intra în vigoare în 2028. Aceste opțiuni ar putea servi și drept garanție pentru împrumuturile finanțate de UE.

140 de miliarde de euro din activele rusești

Documentul estimează că necesarul rămas al Ucrainei pentru perioada 2026-2027 este de 135,7 miliarde de euro. Propunerea Comisiei privind utilizarea activelor rusești înghețate ar genera un împrumut de 140 de miliarde de euro. Acesta ar acoperi integral necesarul Kievului.

Dacă se alege opțiunea de grant, Ucraina ar avea nevoie de cel puțin 90 de miliarde de euro în următorii doi ani din partea statelor membre ale UE, se mai arată în document.

În scrisoarea sa, von der Leyen le-a transmis capitalelor europene că este nevoie de o decizie rapidă. „Va fi esențial să se ajungă rapid la un angajament clar privind modul de asigurare a finanțării necesare pentru Ucraina. Acesta ar trebui convenit la următoarea reuniune a Consiliului European din decembrie”, a afirmat ea.

Majoritatea banilor, pentru apărare

Din suma totală de 135,7 miliarde de euro necesară pentru cei doi ani, Ucraina ar avea nevoie de 83,4 miliarde pentru armată. Alte 52,3 miliarde ar fi necesare pentru alte cheltuieli, potrivit documentului.

Nevoile ar fi mai mari în 2026, când totalul ar ajunge la 71,7 miliarde de euro. În 2027, nevoile ar scădea la 64 de miliarde.

Scrisoarea lui von der Leyen a fost primită cu reacții mixte la Bruxelles.

„Este un pas înainte după doi pași înapoi”, a declarat un diplomat al UE, sub protecția anonimatului.

Un al doilea diplomat al UE a spus că „este bine că Comisia insistă asupra caracterului urgent al situației”. Totuși, el a afirmat că un împrumut bazat pe activele rusești înghețate este „singura opțiune rezonabilă”.

Alți diplomați au spus însă că se îndoiesc că documentul reprezintă un progres semnificativ către o decizie rapidă.

Într-o vizită la Bruxelles, luni, președintele finlandez Alexander Stubb a declarat reporterilor că speră într-o soluție rapidă.