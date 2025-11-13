Von der Leyen vrea să finanțeze Ucraina prin datorii europene, nu doar cu banii Rusiei înghețați în UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi că Bruxellesul are în vedere emiterea de datorii comune UE sau de datorii ale statelor membre pentru finanțarea Ucrainei, ca alternativă la împrumutul pentru reparații bazat pe active rusești înghețate, deși a susținut că ultima opțiune ar fi cea mai eficientă, scrie EFE.

Într-o dezbatere cu plenul Parlamentului European privind summitul șefilor de stat și de guvern care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, Von der Leyen a subliniat că Comisia Europeană continuă să colaboreze, în special cu Belgia, pentru a asigura mai multe fonduri pentru Ucraina, al cărei deficit de finanțare se va ridica la peste 60 de miliarde de dolari între 2026 și 2027, conform calculelor Fondului Monetar Internațional (FMI).

Președintele Comisiei Europene a explicat că Bruxelles-ul are în vedere trei opțiuni : ca UE să emită datorii pe piețe folosind marja bugetului comunitar, ca statele membre să atragă singure finanțarea și apoi să o transfere la Kiev în cadrul unui acord interguvernamental sau ca activele rusești înghețate de sancțiuni să fie folosite pentru a finanța un „împrumut reparatoriu”.

Credit pentru reparații

Von der Leyen și-a reiterat argumentul conform căruia împrumutul pentru reparații, pe care Ucraina ar trebui să îl ramburseze doar după ce Moscova plătește reparațiile de război, este „cea mai eficientă modalitate de a susține apărarea și economia Ucrainei și cea mai clară modalitate de a face Rusia să înțeleagă că timpul nu este de partea ei”.

Împrumutul pentru reparații, așa cum a fost schițat până acum de Bruxelles, ar permite Ucrainei să primească banii fără dobândă, iar UE să îi obțină fără a fi nevoie să se împrumute de pe piețe, deoarece finanțarea ar proveni din numerarul generat de activele imobilizate în valoare de aproximativ 200 de miliarde de euro pe măsură ce acestea ajung la scadență.

Comisia Europeană și majoritatea țărilor consideră că acest lucru ar fi benefic atât pentru sustenabilitatea datoriei Ucrainei, cât și pentru vistieria statelor membre, care au puțin spațiu fiscal pentru a se împrumuta, dar sistemul ridică îndoieli juridice, în special în Belgia, care deține majoritatea activelor, așa că Comisia colaborează cu guvernul său pentru a le rezolva.

O nouă plată de 6 miliarde

În timp ce se pregătește un sprijin viitor pentru Kiev, Bruxelles-ul va debursa astăzi o nouă tranșă de aproape 6 miliarde de euro către Ucraina, ca parte a pachetului de 45 de miliarde de euro convenit în cadrul G7, care este deja finanțat cu active rusești blocate, dar în acest caz cu profiturile extraordinare pe care le generează.

„Cu toții vrem ca acest război să se termine, dar o pace durabilă depinde de o Ucraină puternică și independentă. (Președintele rus Vladimir) Putin încă mai crede că ne poate depăși și că, dacă va avea timp, își poate atinge obiectivele pe câmpul de luptă. Aceasta este în mod clar o greșeală de calcul”, a afirmat Von der Leyen.

Plata anunțată miercuri urmărește, potrivit președintelui Comisiei Europene, să „ofere un nou impuls” Ucrainei, să „demască încercările cinice ale lui Putin de a câștiga timp” și să încerce să-l aducă la masa negocierilor pentru a pune capăt conflictului.

Miniștrii de finanțe ai UE vor discuta, de asemenea, despre viitorul sprijin financiar pentru Kiev în cadrul unei reuniuni de joi la Bruxelles.