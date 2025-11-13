Prima pagină » Știrile zilei » Ucraina primește 5,9 miliarde de euro de la UE, finanțați parțial din activele ruse înghețate

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat joi că Ucraina a primit 5,9 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, prin programul de împrumuturi ERA și Mecanismul „Ukraine Facility”.
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Rareș Mustață
13 nov. 2025, 12:40, Știri externe

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că Uniunea Europeană a transferat 5,9 miliarde de euro pentru sprijinirea economiei și apărării Ucrainei. Fondurile fac parte din programele ERA Loans și „Ukraine Facility”.

Zelenski a subliniat că mecanismul ERA este finanțat din profiturile generate de activele ruse înghețate în statele membre ale Uniunii Europene.

„Asta înseamnă că Rusia începe deja să plătească pentru agresiunea sa”, a spus liderul ucrainean, adăugând că doar presiunea constantă asupra Moscovei poate aduce pacea.

El a făcut apel la continuarea eforturilor pentru utilizarea completă a activelor ruse și la o decizie politică rapidă privind împrumutul destinat reparațiilor de război.

Zelenski i-a mulțumit președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru „leadershipul și sprijinul acordat Ucrainei”, adăugând că Kievul va continua să lucreze alături de partenerii săi europeni pentru securitatea colectivă.