Excedentul comercial agroalimentar al Uniunii Europene atinge cel mai ridicat nivel din ultimul an

Excedentul comercial agroalimentar al Uniunii Europene a înregistrat o creștere semnificativă în octombrie 2025, ajungând la 6,4 miliarde euro, potrivit celor mai recente date publicate luni de Comisia Europeană.

Aceasta reprezintă o majorare de 18% față de septembrie și înseamnă cel mai mare excedent lunar din ultimele 12 luni, fiind cu 19% peste nivelul înregistrat în aceeași lună a anului trecut.

Creșterea a fost susținută în principal de exporturile record ale UE, care au atins 20,7 miliarde euro în octombrie, cu 7% mai mult decât în septembrie și cu 1% mai mult decât în octombrie 2024.

Exporturile cumulate de la începutul anului până în octombrie au ajuns la 199,4 miliarde euro, în creștere cu 3,1 miliarde euro (+2%) față de aceeași perioadă din 2024.

Potrivit Comisiei Europene, această creștere a exporturilor a fost determinată în mare parte de prețurile ridicate ale produselor procesate pe bază de cacao și ale cafelei.

În schimb, datele Comisiei arată că exporturile de cereale au scăzut, ceea ce înseamnă volume mai mici livrate în afara blocului comunitar.

În același timp, importurile agroalimentare ale Uniunii au rămas ridicate, situându-se la 15,4 miliarde euro în octombrie 2025, cu 4% mai mult decât în septembrie, dar cu 5% mai puțin decât în octombrie 2024.

Per total, importurile cumulate în perioada ianuarie-octombrie au ajuns la 157,4 miliarde euro, în creștere cu 15,5 miliarde euro (+11%) față de aceeași perioadă a anului precedent.

Importurile de carne de vită și vițel au crescut cu 596 milioane euro (+28%) comparativ cu perioada similară din 2024, atât ca urmare a volumelor mai mari (+17%), cât și a prețurilor mai ridicate (+9%).

Datele acestea publicate astăzi arată că este un sector agroalimentar european puternic, ce este capabil să genereze excedente comerciale considerabile.