Miniștrii de Finanțe din UE încearcă să ajungă la un acord privind un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat Bloomberg, publicat joi dimineață, că supraviețuirea țării depinde de obținerea unor noi fonduri de la aliați.

Finanțarea externă, crucială pentru supraviețuirea Ucrainei

„Sper că vom obține această decizie”, a spus el pentru Bloomberg. Dacă nu, „va trebui să găsim o alternativă, este o chestiune care ține de supraviețuirea noastră. De aceea avem atât de mare nevoie de aceste fonduri. Și contez pe parteneri”, a declarat președintele Ucrainei.

Comisia Europeană speră în continuare să convingă statele membre, în special Belgia, să aprobe un împrumut de reparații de 140 de miliarde de euro cu ajutorul activelor rusești înghețate.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat că aceasta ar fi „cea mai eficientă modalitate de a susține apărarea și economia Ucrainei”.

O decizie finală privind această chestiune a fost amânată până la summitul liderilor UE din decembrie, finanțarea fiind necesară la începutul anului viitor.

Discuțiile au loc însă într-un moment dificil pentru Kiev, întrucât Zelenski a fost nevoit să calmeze indignarea publică tot mai mare din Ucraina privind un scandal de corupție în sectorul energetic.

Belgia menține blocajul din cauza riscurilor juridice

Vinerea trecută, guvernul belgian și Euroclear s-au întâlnit cu Comisia, însă nu s-a înregistrat niciun progres, deoarece Belgia consideră în continuare că nu a primit suficiente clarificări privind măsurile de împărțire a riscurilor asociate împrumutului.

Una dintre cerințe este ca statele UE să acopere expunerea Euroclear prin garanții bilaterale, dar este puțin probabil ca toate statele membre să participe, Ungaria și Slovacia anunțând deja că nu o vor face.

Norvegia a anunțat că ar putea sprijini planul UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru Ucraina, dar nu va folosi fondul său suveran de investiții ca singură garanție financiară pentru acest plan.

„Au existat unele idei potrivit cărora Norvegia ar trebui să garanteze întreaga sumă, aproximativ 159 miliarde de dolari, dar aceasta nu este o opțiune”, a declarat Jens Stoltenberg.