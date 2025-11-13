Scandalul „Midas”: Corupția din vârful puterii de la Kiev care zguduie administrația Zelenski

Numele de cod „Midas”

Autoritățile anticorupție ucrainene, prin intermediul NABU și SAP, au dezvăluit o schemă complexă de spălare de bani și corupție, care implică companii paravan, inclusiv cu operațiuni în străinătate. Această operațiune a fost denumită „Midas”, sugerând abilitatea rețelei de a genera profituri ilicite pe orice tranzacție.

La Stampa arată că în centrul investigației se află Timur Mindici, un om de afaceri și lobbyist cu legături strânse cu președintele Zelenski, ambii având un istoric comun în cadrul companiei de producție Kvartal 95. Conform informațiilor obținute, Mindici, cunoscut sub pseudonimul „Carlson”, ar fi exercitat controlul asupra consorțiului energetic Energoatom, percepând comisioane de 10-15% din valoarea contractelor, mascate sub forma unor servicii de consultanță fictive.

Consecințe: demiteri, arestări și fonduri deturnate

Această anchetă a condus deja la demisia ministrului Energiei, Svitlana Grinchik, și a ministrului Justiției, Herman Galushenko. De asemenea, fostul ministru Ihor Mironyuk și fostul magistrat Dmytro Basov au fost plasați în arest. Procurorii estimează că cel puțin 100 de milioane de dolari au fost deturnați și ulterior spălați prin intermediul unor companii offshore, unele cu legături suspecte chiar cu Moscova.

Se pare că Mindici a părăsit țara, în timp ce alți complici, precum Oleksandr Zukerman, alias „Sugarman”, au fost ținta unor sancțiuni guvernamentale.

Legături cu președinția și implicații politice delicate

Deși președintele Zelenski nu este acuzat direct, relațiile sale cu persoanele implicate în scandal ridică întrebări. Documente din cadrul anchetei relevă conversații între indivizi din rețeaua infracțională și o persoană denumită „Volodimir Oleksandrovici”, prenumele și patronimul președintelui.

Reprezentanți ai administrației prezidențiale au subliniat necesitatea ca cei vinovați să fie trași la răspundere, confirmând angajamentul guvernului pentru o transparență absolută.

Impactul asupra sprijinului internațional în context de război

Momentul declanșării acestui scandal este deosebit de critic. În timp ce Ucraina luptă împotriva agresiunii ruse și cu atacuri asupra infrastructurii energetice, dezvăluirea unor potențiale deturnări de fonduri destinate acestei sectoare provoacă un șoc public. În același timp, partenerii internaționali, precum Europa și Statele Unite, analizează acordarea de asistență financiară suplimentară, iar orice indiciu de corupție ar putea afecta negativ acest sprijin.

Un parlamentar ucrainean a avertizat că situația actuală „prejudiciază catastrofal țara”.

Zelenski a promis că nimeni nu va fi deasupra legii. Cu toate acestea, amploarea scandalului „Midas” reprezintă o provocare majoră, nu doar pentru imaginea președintelui, ci și pentru stabilitatea internă a guvernului ucrainean.

Într-o perioadă marcată de ofensiva rusă și de presiuni interne, lupta împotriva corupției se conturează ca fiind cel mai dificil front pentru Volodimir Zelenski.