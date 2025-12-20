Zelenski: Ucraina lucrează la un mecanism de vot pentru cetățenii care locuiesc în străinătate

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că Ministerul Afacerilor Externe lucrează la crearea unui mecanism care să permită cetățenilor ucraineni din diaspora să participe la următoarele alegeri din țară.

Zelenski a precizat că se referă la alegeri ipotetice ce ar putea avea loc în contextul unui acord de pace sau al unei încetări a focului discutate cu Statele Unite.

Legea ucraineană interzice desfășurarea alegerilor în timpul războiului, dar acestea ar putea avea loc dacă legea marțială se ridică sau dacă legislația se modifică.

„În situația actuală, procesul va fi complicat din cauza numărului de ucraineni (care locuiesc în străinătate), dar aceasta este tocmai sarcina Ministerului Afacerilor Externe și au început deja să lucreze la aceasta”, a declarat Volodimir Zelenski.

„Au contacte cu partenerii noștri din străinătate și, pentru aceasta, este necesar să coordonăm posibila infrastructură din străinătate, astfel încât votul să fie confortabil”, a adăugat președintele.

Președintelui american Donald Trump a spus pe 9 decembrie, într-un interviu pentru Politico, că „este timpul” ca Ucraina să organizeze alegeri.

Ca răspuns, Zelenski a spus că organizarea alegerilor depinde de securitatea votului, asigurată de ceilalți aliați, și de posibilitatea ca soldații ucraineni să participe.

Estimările Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați arată că peste 5,8 milioane de ucraineni au fugit din țară după invazia Rusiei în Ucraina.