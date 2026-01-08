Fostul premier al Ucrainei cere blocarea discuțiilor despre alegerile prezidențiale: „Este un joc al inamicului”

Iulia Timoșenko, fost prim-ministru al Ucrainei și lidera fracțiunii Batkivșcina din Rada Supremă, a cerut blocarea discuțiilor privind organizarea alegerilor prezidențiale în timpul legii marțiale. Ea spune că astfel de dezbateri pot servi intereselor inamicului.

Declarațiile au fost făcute joi, la o reuniune parlamentară în care au fost discutate regulile privind organizarea alegerilor pe durata războiului și după acesta. Ea susține că discuțiile despre alegeri în plin război nu sunt motivate democratic, ci au drept scop destabilizarea internă.

Parlamentul, chemat să spună „nu” alegerilor

„Mi se pare că în spatele acestui șantaj legat de organizarea alegerilor în timp de război se află inamicul nostru. Cred că dedicăm prea mult timp acestui subiect și avem nevoie de un răspuns politic clar”, a spus Timoșenko, citată de Interfax-Ukraine.

Fostul premier a propus elaborarea unui document parlamentar oficial care să explice, din punct de vedere juridic, de ce organizarea alegerilor este imposibilă sub lege marțială. Documentul ar urma să funcționeze atât ca argument legal, cât și ca poziție politică unitară a Parlamentului ucrainean.

Discuțiile despre alegeri dezbină țara

Timoșenko a atras atenția liderilor politici că astfel de discuții pot alimenta tensiuni interne și riscă să dezbine țara în plin război. „Nu exclud ca, dacă nu ne pot învinge pe front, să încerce să semene discordie și haos în interiorul țării pentru a ne slăbi”, a spus ea, referindu-se la adversarii Ucrainei.

În opinia sa, disputele politice interne generate de tema alegerilor ar putea fi exploatate de adversari pentru a-și atinge obiectivele militare. „Inamicul va profita de aceste conflicte pentru a continua să ne ocupe teritoriile. Toate aceste riscuri trebuie asumate și explicate clar într-o declarație parlamentară”, a subliniat Timoșenko.