Ministrul Energiei al Ucrainei a demisionat în urma anchetei privind scandalul de corupție de proporții

Volodimir Zelenski a cerut în cursul zilei de miercuri demiterea ministrului Energiei și a ministrului Justiției. El a afirmat că susține agențiile anticorupție în ancheta lor privind industria energetică.

Autoritățile ucrainene au pus sub acuzare șapte persoane în legătură cu presupusa schemă de mită de 100 de milioane de dolari. Înalți funcționari din domeniul energiei sunt implicați. Acest caz a atras atenția asupra luptei Kievului împotriva corupției, potrivit TVP World.

Acuzațiile de corupție în sectorul energetic sunt deosebit de sensibile. Populația se confruntă cu întreruperi lungi de curent în mare parte a țării. Situația se agravează înainte de instalarea temperaturilor scăzute de iarnă. Ucraina se apără totodată de atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii sale.

Fost asociat de afaceri al lui Zelenski, printre suspecți

Fostul asociat de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindich, se numără printre suspecții anchetați. Președintele a declarat că „ar trebui să existe o transparență maximă în sectorul energetic, în toate procesele, fără excepție”.

„Este foarte dificil pentru toată lumea în Ucraina în acest moment. Este absolut anormal să existe încă unele scheme în sectorul energetic”.

Prim-ministrul Ucrainei, Yulia Sviridenko, a declarat că a înaintat parlamentului o cerere de demitere a miniștrilor Justiției și Energiei.

Ministrul Energiei demisionează, însă respinge acuzațiile

Ministrul energiei, Svitlana Hrinchuk, și-a prezentat demisia. Într-o declarație pe rețelele de socializare, ea a negat orice faptă ilegală.

Ministrul Justiției, Herman Halushchenko, a declarat anterior pe Facebook că susține decizia de suspendare. El a spus că este „un scenariu civilizat și adecvat” și a promis că se va apăra.