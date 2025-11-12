Ministrul ucrainean implicat în scandalul de corupție din domeniul energiei nucleare a fost suspendat

Halushchenko este anchetat de Biroul Național Anticorupție (NABU) în cadrul unui caz de corupție la scară largă care implică Energoatom și pe Timur Mindich, un colaborator apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. El nu a fost încă pus sub acuzare oficial, potrivit The Kyiv Independent.

O ședință extraordinară a Cabinetului de Miniștri l-a suspendat pe Halushchenko și a numit-o pe Liudmila Suhak, ministru adjunct al justiției pentru integrare europeană, în funcția de ministru al justiției interimar, a declarat Sviridenko pe Telegram.

Halushchenko a declarat pe Facebook, miercuri, că a vorbit cu Sviridenko.

„Sunt pe deplin de acord: mai întâi trebuie luată o decizie politică și abia apoi ar trebui să ne ocupăm de toate detaliile”, a adăugat el. „Nu mă agăț de funcția de ministru și nu mă voi agăța de ea. Consider că suspendarea pe durata anchetei este o măsură civilizată și adecvată. Mă voi apăra în domeniul juridic și îmi voi dovedi poziția”.

Între timp, criticii lui Halushchenko au susținut că suspendarea nu este suficientă.

„Suspendarea ministrului justiției de către Cabinet nu este suficientă. Cei doi miniștri trebuie să demisioneze sau să fie demiși din funcțiile lor de către Rada Supremă a Ucrainei”, a scris Anastasia Radina, șefa comisiei anticorupție a parlamentului ucrainean, pe Facebook, într-o aparentă referire la Halushchenko și la ministrul energiei, Svitlana Hrinchuk.

Halushchenko a fost ministru al energiei între 2021 și 2025 și a fost numit ministru al justiției în iulie.

NABU a percheziționat sediile legate de Halushchenko în cadrul anchetei Energoatom de luni.

Halushchenko, care este uneori identificat ca „ministru al energiei” și alteori cu numele de cod „Profesorul”, apare în înregistrările audio publicate de NABU.

În înregistrările NABU, suspecții Ihor Mironiuk și Dmitro Basov par să împartă mita între ei și „Profesorul” – o presupusă referire la Halushchenko.

„O vom împărți la trei: tu, eu și Profesorul”, a spus Mironiuk în înregistrări.

Mironiuk, care a fost și el acuzat în acest caz, este un fost consilier al lui Halushchenko.