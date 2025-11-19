Scandal de corupție. Parlamentul Ucrainei l-a demis pe ministrul energiei

Svitlana Hrynchuk a fost demisă de parlamentarii ucraineni. Hrynchuk a deținut funcția din vara anului 2025, potrivit Reuters. Ea își anunțase demisia încă de săptămâna trecută atunci când a izbucnit scandalul de corupție.

Ministrul Energiei din Ucraina a anunțat săptămâna trecută că și-a prezentat demisia. Anunțul a fost făcut în contextul unei anchete privind o presupusă schemă de corupție de 100 de milioane de dolari.

Și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut săptămâna trecută demisiile ministrului Energiei și ministrului Justiției. El a afirmat că susține agențiile anticorupție în ancheta lor privind industria energetică.

Autoritățile ucrainene au pus sub acuzare șapte persoane în legătură cu presupusa schemă de mită de 100 de milioane de dolari. Înalți funcționari din domeniul energiei sunt implicați. Acest caz a atras atenția asupra luptei Kievului împotriva corupției.

Acuzațiile de corupție în sectorul energetic sunt deosebit de sensibile. Populația se confruntă cu întreruperi lungi de curent în mare parte a țării. Situația se agravează înainte de instalarea temperaturilor scăzute de iarnă. Ucraina se apără totodată de atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii sale.

Fostul asociat de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindich, se numără printre suspecții anchetați. Președintele a declarat că „ar trebui să existe o transparență maximă în sectorul energetic, în toate procesele, fără excepție”.

„Este foarte dificil pentru toată lumea în Ucraina în acest moment. Este absolut anormal să existe încă unele scheme în sectorul energetic”.

Prim-ministrul Ucrainei, Yulia Sviridenko, a declarat că a înaintat parlamentului o cerere de demitere a miniștrilor Justiției și Energiei. Cei doi miniștri au respins toate acuzațiile.