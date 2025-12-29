Deepfake-urile au explodat în 2025. Ce urmează și de ce riscurile cresc alarmant

Pe parcursul anului 2025, fețele, vocile și mișcările create cu ajutorul AI au devenit mult mai greu de deosebit de cele autentice. În special în materiale cu rezoluție scăzută, în apeluri video sau pe rețelele sociale. Aceste creații deepfake pot induce în eroare cu ușurință majoritatea oamenilor, scrie The Conversation.

Astfel, atât pentru utilizatorii de rând, cât și pentru autorități, distincția între conținutul real și cel artificial a ajuns să fie aproape imposibilă.

Creștere masivă a volumului de conținut fals

Nu doar calitatea a avansat, ci și cantitatea. Datele companiei de securitate cibernetică DeepStrike arată că numărul deepfake-urilor online a crescut de la circa 500.000 în 2023 la aproape 8 milioane în 2025. Acest lucru indică o creștere de aproximativ 900% pe an.

Această combinație între realism ridicat și producție pe scară largă amplifică riscurile asociate cu dezinformarea, fraudele financiare și hărțuirea direcționată.

Progresul este rezultatul unor îmbunătățiri tehnologice semnificative. Modelele moderne de generare video reușesc să mențină coerența mișcărilor și a identității personajelor de la un cadru la altul. Practic, imperfecțiunile vizibile din trecut au fost eliminate.

În același timp, clonarea vocală a ajuns la un nivel extrem de avansat. Acum, câteva secunde de înregistrare audio sunt suficiente pentru a reproduce o voce artificială aproape identică cu cea reală. Tehnologia a avansat rapid, incluzând emoții, intonații și pauze naturale. Această evoluție a dus la o creștere alarmantă a apelurilor frauduloase, unele companii raportând mii de tentative zilnice.

Mai mult, instrumentele AI disponibile publicului larg permit acum crearea rapidă de materiale video complexe. Se pot crea scenarii generate automat și interpretări audio-video convingătoare, fără a mai fi nevoie de competențe tehnice avansate.

Următoarea provocare: deepfake-uri în timp real

Pentru 2026, experții anticipează apariția deepfake-urilor interactive, capabile să funcționeze în timp real. Nu va mai fi vorba doar de materiale preînregistrate, ci de „actori” digitali care vor răspunde imediat într-un apel video sau într-o conversație online.

Aceste sisteme vor putea reproduce nu doar aspectul unei persoane, ci și comportamentele sale. Modul de exprimare, gesturile și reacțiile în diverse situații, toate vor putea fi replicate extrem de realist. Astfel, riscul unor fraude complexe și dificil de depistat va crește considerabil.

Pe măsură ce diferențele vizibile dispar, verificarea manuală își pierde eficiența. Specialiștii consideră că soluțiile trebuie să fie implementate la nivel structural. Este nevoie de semnături criptografice pentru conținut media, mecanisme de certificare a autenticității și instrumente avansate de analiză, bazate pe inteligență artificială.

Într-o lume în care granița dintre real și artificial devine aproape invizibilă, simpla analiză vizuală sau auditivă nu va mai putea garanta identificarea corectă a falsurilor.