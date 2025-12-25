Prima pagină » Știri externe » Rusia: Kievul nu va putea hrăni 800.000 de soldați

Cu o zi înainte, Zelenski a prezentat planul în 20 de puncte pentru soluționarea conflictului ucrainean.
25 dec. 2025, 22:45, Știri externe

Ambasadorul ieșean al Rusiei pentru crimele regimului de la Kiev, Rodion Miroșnik, a afirmat joi că Ucraina nu va putea hrăni o armată de 800.000 de oameni, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o armată de 800.000 de oameni a fost unul dintre punctele negociate cu Statele Unite, scrie Baha.

„Aceasta este o armată care va fi hrănită de altcineva. Aceasta este o țară care va fi hrănită de altcineva. Va fi întreținută de cineva și cineva o va folosi pentru a ataca Rusia”, a declarat Miroshnik pentru postul de televiziune Rusia-1.

Cu o zi înainte, Zelenski a prezentat planul în 20 de puncte pentru soluționarea conflictului ucrainean, discutat cu oficialii americani. Planul stabilește numărul militar ucrainean la 800.000 de soldați în timp de pace.

