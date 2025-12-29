Partidul premierului Kurti câștigă clar alegerile anticipate din Kosovo

Partidul lui Kurti a obținut aproape 50% dintre voturi, mult înaintea Partidului Democrat din Kosovo (21%) și a Ligii Democrate din Kosovo (aproape 14%), conform autorităților electorale, după numărarea majorității voturilor.

„Felicitări pentru cea mai mare victorie din istoria țării. Acum avem mult de lucru înainte”, a declarat un Kurti vizibil mulțumit după anunțarea rezultatelor, potrivit AP.

Alegerile anticipate au fost programate după ce Vetevendosje nu a reușit să formeze guvernul în urma scrutinului din 9 februarie, care a condus la o blocare politică de mai multe luni.

Nu este încă clar dacă partidul a obținut cele 61 de mandate necesare pentru a guverna singur în parlamentul de 120 de locuri, însă Kurti a promis că noul parlament și guvernul vor fi formate cât mai curând posibil.

„Nu avem timp de pierdut și trebuie să mergem înainte împreună cât mai repede posibil”, a adăugat premierul.

Susținătorii partidului lui Kurti s-au adunat în Pristina

Susținătorii partidului au ieșit în stradă la sediul din Pristina pentru a sărbători, scandând numele lui Kurti. Blocajul anterior după alegeri a fost pentru prima dată când Kosovo nu a reușit să formeze un guvern de la declararea independenței față de Serbia, în 2008.

Alegerile vin într-un context dificil. Kosovo nu a aprobat încă bugetul pentru anul viitor, iar economia, într-o țară de aproximativ 2 milioane de locuitori, rămâne fragilă. Parlamentarii trebuie să aleagă și un nou președinte în martie 2026, mandatul actualei președinte Vjosa Osmani expirând în aprilie.

Prezența la vot a fost de aproximativ 44%, conform autorităților. Potrivit legii electorale din Kosovo, 20 de mandate parlamentare sunt alocate automat reprezentanților minorității sârbe și altor minorități.

Kurti, fost deținut politic în timpul dominației sârbe, a adoptat o poziție fermă în negocierile mediate de UE pentru normalizarea relațiilor cu Belgradul. Măsura a determinat sancțiuni din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii. De asemenea, el a promis achiziții de echipamente militare pentru întărirea securității. A acceptat, totodată, să primească migranți deportați din SUA, parte a politicilor dure anti-imigrație promovate de administrația Trump.

Kosovo rămâne una dintre cele mai sărace economii din Europa. Normalizarea relațiilor cu Serbia este considerată esențială pentru progresul său către aderarea la Uniunea Europeană.