Comisia Europeană interzice vizele multiple pentru ruși. Reacție ironică a Mariei Zaharova: „Europa nu are nevoie de turiști cu bani”

Decizia, anunțată de Bruxelles și confirmată de publicația britanică The Guardian, vine în contextul în care Uniunea Europeană consideră Rusia un „risc crescut pentru securitatea internă” din cauza războiului declanșat de Moscova în Ucraina.

Astfel, cetățenii ruși nu vor mai putea obține vize Schengen cu intrări multiple, fiind obligați să solicite o nouă viză pentru fiecare călătorie în spațiul comunitar. În plus, toate cererile de viză vor fi supuse unor verificări suplimentare de securitate.

Reacția Moscovei nu a întârziat să apară. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a comentat decizia Comisiei Europene într-un ton ironic, afirmând că „Europa nu are nevoie de turiști cu bani, ci de migranți ilegali”.

Oficialul rus a declarat pentru agenția RIA Novosti că „Bruxelles-ul a hotărât probabil că nu are nevoie de turiști solvabili din Rusia, câtă vreme are migranți ilegali și evazioniști ucraineni care trăiesc din ajutoare sociale”.

Potrivit declarațiilor făcute la Bruxelles, noua măsură este menită să întărească securitatea internă a Uniunii și să limiteze deplasările neesențiale din Rusia. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că „libera circulație în Europa este un privilegiu, nu un drept”.

Această decizie se înscrie într-un set mai amplu de sancțiuni și restricții aplicate cetățenilor și companiilor ruse după declanșarea invaziei din Ucraina, fiind interpretată de analiști drept un nou semnal politic privind izolarea internațională a Moscovei.