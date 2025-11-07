Comisia Europeană anunţă reguli mai sctricte pentru ruşi. Nu vor primi vize cu intrări multiple

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, CE a adoptat norme mai stricte privind vizele pentru ruşi, având în vedere riscurile sporite în materie de securitate care decurg din războiul de agresiune neprovocat şi nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv utilizarea ca armă a migraţiei, actele de sabotaj şi posibila utilizare abuzivă a vizelor.

Astfel, de acum înainte, ruşii nu vor mai putea primi vize cu intrări multiple.

„Aceasta înseamnă că resortisanţii ruşi vor trebui să solicite o nouă viză de fiecare dată când intenţionează să călătorească în UE, ceea ce permite o verificare atentă şi frecventă a solicitanţilor pentru a atenua orice risc potenţial în materie de securitate. Scopul este de a se atenua ameninţările la adresa ordinii publice şi a securităţii interne, permiţând în acelaşi timp excepţii în cazuri limitate şi justificate, precum jurnaliştii independenţi şi apărătorii drepturilor omului, asigurând aplicarea uniformă în toate statele membre şi prevenind eludarea normelor”, transmite Comisia Europeană.

Această decizie se bazează pe o evaluare comună efectuată de statele membre în cadrul cooperării locale Schengen în Rusia şi urmează aprobării de către toate statele membre în cadrul Comitetului pentru vize.

CE anunţă că, de la invazia militară pe scară largă a Rusiei în Ucraina, UE a luat măsuri fără precedent pentru ca Rusia să pună capăt acestei agresiuni nedrepte şi neprovocate, inclusiv prin suspendarea totală a Acordului de facilitare a eliberării vizelor cu Rusia şi prin adoptarea de orientări pentru a sprijini statele membre să deprioritizeze vizele pentru cetăţenii ruşi şi să nu le mai elibereze, sporind controalele de securitate şi controalele la frontieră.

„Războiul de agresiune ilegal şi neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să reprezinte o ameninţare gravă la adresa securităţii europene, cu riscuri sporite legate de sabotaj, dezinformare şi incursiuni cu drone în Uniune. De la începutul acestei agresiuni ilegale, UE a înăsprit în mod constant condiţiile de intrare pentru resortisanţii ruşi. Prin restricţionarea şi mai mult a normelor privind vizele, luăm o măsură suplimentară şi necesară pentru a garanta securitatea Uniunii Europene şi a cetăţenilor săi”, a spus Henna Virkkunen, vicepreşedinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie.

„Invadarea ilegală a Ucrainei de către Rusia a creat cel mai periculos mediu din punctul de vedere al securităţii în Europa din ultimele decenii. Ne confruntăm în prezent cu sabotaje şi cu perturbări fără precedent cauzate de drone pe teritoriul nostru. Avem datoria de a ne proteja cetăţenii. Resortisanţilor ruşi care solicită o viză pentru a călători în UE li se vor aplica de acum norme mai stricte. Călătoriile în UE şi libera circulaţie în interiorul UE sunt un privilegiu, nu un dat”, a declarat Kaja Kallas, Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate.