Comandantul operațiunilor militare din America Latină a renunțat la funcție

Amiralul Alvin Holsey s-a pensionat la un an după ce a început o funcție care durează de obicei trei până la patru ani și a transferat atribuțiile de conducere adjunctului său militar, generalul-locotenent Evan Pettus din Forțele Aeriene, în cadrul unei ceremonii la sediul Comandamentului Sudic al SUA, lângă Miami, potrivit AP.

În remarcile de rămas bun, Holsey nu a menționat operațiunile militare sau motivele pensionării sale anticipate. Dar și-a îndemnat succesorul să mențină parteneriatele de lungă durată în regiune, susținând cu fermitate valorile comune ale democrației și statul de drept .

„Pentru a fi un partener de încredere, trebuie să fim credibili, prezenți și implicați”, a spus Holsey.

Pentagonul a anunțat retragerea șocantă a lui Holsey în octombrie, la peste o lună după ce administrația Trump a lansat atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor și în estul Oceanului Pacific, atacuri care au ucis cel puțin 87 de persoane. În contextul în care campania se confruntă cu o atenție sporită din partea Congresului , Holsey a informat principalii legislatori la începutul acestei săptămâni.