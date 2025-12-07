Șeful Statului Major al Armatei Israeliene anunță unde va fi granița dintre Israel și Fâșia Gaza

Conform unei declarații de duminică a șefului Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, Linia Galbenă din Fâșia Gaza este „noua graniță” cu Israelul. Declarația apare într-un comunicat militar citat de Le Figaro.

Vorbind în fața militarilor în rezervă din Fâșia Gaza, generalul-locotenent Eyal Zamir a declarat că „Linia Galbenă constituie o nouă graniță – o linie avansată de apărare pentru așezările (israeliene) și o linie de atac”.

Potrivit acordului de încetare a focului cu Hamas, trupele israeliene ar trebui să se retragă din Fâșia Gaza în etape. Asta după o retragere inițială în teritoriul marcat de Linia Galbenă, care a intrat în vigoare după încetarea focului din 10 octombrie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat recent că intenționează să treacă „foarte curând” la a doua fază a armistițiului din Fâșia Gaza.